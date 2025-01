Plenitude (Eni) compra a EDPR una cartera fotovoltaica y de almacenamiento de 245 MW en EE.UU.

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plenitude, a través de su filial estadounidense Eni New Energy US Inc., ha firmado un acuerdo con EDP Renewables North America (EDPR NA) para adquirir una participación del 49% en una cartera de dos plantas fovoltaicas operativas y una instalación de almacenamiento de electricidad en construcción situadas en el estado de California (Estados Unidos), informaron ambas compañías, que no precisaron el importe de la operación.

En concreto, se trata de los parques solares Sandrini 100, de 141 megavatios (MWdc) y Sandrini 200, de 266 MW (MWdc), que comparten la misma infraestructura de conexión a la red con la instalación de almacenamiento Sandrini BESS, de 368 megavatios hora (MWh).

Las tres plantas tienen una capacidad total instalada de unos 499 MWdc, de los cuales 245MWdc corresponden a la cuota de la filial de renovables de Eni. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales exigidas por la ley.

El consejero delegado de Plenitude, Stefano Goberti, destacó que esta operación permite a la compañía posicionarse en el mercado de California, "uno de los más relevantes para el desarrollo de las renovables", diversificando aún más su presencia en Estados Unidos y confirmando su compromiso de inversión en sistemas de almacenamiento eléctrico. "Gracias a esta adquisición alcanzamos una capacidad total instalada en el país de alrededor de 1,7 gigavatios (GW)", añadió.

Por su parte, el consejero delegado de EDP Renewables North America Sandhya Ganapathy, señaló que la asociación con Plenitude subraya el compromiso del grupo de "reforzar la infraestructura energética en toda Norteamérica mediante el desarrollo de mayor capacidad solar y de almacenamiento en un esfuerzo por crear una red más fiable y resistente".