Podemos alerta del consumo "insostenible" de carne y pide más productos de proteína vegetal en supermercados

Podemos ha registrado en el Congreso una propuesta donde alerta que el consumo de carne ha alcanzado niveles "totalmente insostenibles", por lo que pide a los supermercados desarrollar una política de productos a base de proteína vegetal para promover una dieta alternativa a las proteínas animales con objetivos definidos hasta el 2030.

La formación morada ha plasmado esta alerta en una proposición no de ley que se debatirá este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. El partido apunta que en España hay un consumo promedio que oscila entre los 50 y los 100 kilos de carne por persona al año, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se sitúe en el entorno de los 21 kilos.

A renglón seguido, Podemos recuerda que la soja es una materia prima "imprescindible" para responder a las necesidades de ganadería intensiva en España y precisamente el origen de la soja que se importa a España procede principalmente de la Amazonia y el Cerrado, que son zonas de Brasil con alto riesgo de deforestación.

El partido integrado en el Grupo Mixto señala que los siete supermercados españoles más importantes (Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Dia y Aldi), a fecha de hoy, carecen de "políticas robustas y planes de acción sólidos" para acabar con la deforestación y conversión vinculada a sus cadenas de aprovisionamiento de soja directa o indirecta a través de la carne que comercializan.

Por todo ello, Podemos insta al Gobierno a promover entre los sectores involucrados un acuerdo estatal en la lucha contra la deforestación importada, más allá de la legislación aplicable, instando a las cadenas de supermercados españolas y la industria cárnica a adoptar diferentes medidas.

Algunas de estas son impulsar los productos con base de proteína vegetal, excluir de sus cadenas de suministro a los actores que contribuyan a la deforestación y destrucción de ecosistemas naturales como la Amazona y el Cerrado; y cesar el abastecimiento directo e indirecto de soja a través de operadores y empresas de productos cárnicos que no cumplan con una fecha límite de deforestación de 2020.