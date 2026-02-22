El PP pide en el Congreso usar la Inteligencia Artificial en las empresas para potenciar el talento de los empleados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide incentivar a las empresas a usar la Inteligencia Artificial (IA) como instrumento para incrementar y potenciar el talento de los trabajadores.

La propuesta, que se debatirá este jueves en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja y a la que tuvo acceso Europa Press, tiene por objeto pedir al Gobierno estrategias de fidelización del talento cualificado en las empresas.

El partido de Alberto Núñez Feijóo argumenta que la escasez de talento es una realidad que se va a acentuar en la próxima década, dado que hay una generación de trabajadores que está cerca de la jubilación en un volumen "sin precedentes" y a su vez, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral son menos numerosos y no siempre están formados en las áreas que más empleo ofrecen.

"Las empresas tienen cada vez más dificultad para encontrar talento", alerta el PP, que precisamente por esto pide un paquete de medidas en el marco de la negociación colectiva, el diálogo social y en coordinación con las comunidades autónomas.

La primera de ellas es impulsar el uso de estrategias efectivas en las empresas para la fidelización del talento, que supongan una mejora de la cultura empresarial, de la capacitación y desarrollo profesional de los trabajadores

MÁS COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

A su vez, el PP insta al Ejecutivo a fomentar medidas que favorezcan el crecimiento de la competitividad y la productividad de las empresas, a través de la fidelización del talento y la motivación de los trabajadores por permanecer en las empresas.

También se suman otras peticiones para preparar ese talento a enfrentarse a los desafíos futuros y fomentar la recualificación de los trabajadores para mejorar sus competencias profesionales, especialmente las de carácter digital.

El Grupo Popular insta también al Gobierno a impulsar una formación para el empleo más global y eficaz, que se ajuste a las necesidades de las empresas y al desarrollo profesional de los trabajadores y en especial la formación profesional dual como herramienta adecuada para mejorar la empleabilidad.

Por último, el PP sugiere que se adopten medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, que permitan el desarrollo de la prestación laboral con una mayor flexibilidad y equilibrio, siempre que las necesidades organizativas y productivas de la empresa lo permitan .