Las principales petroleras ganarán en 2026 más de 2.500 euros por segundo, según Oxfam Intermón

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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis de la principales empresas petroleras del mundo obtendrán casi 3.000 dólares (2.562 euros) por segundo en beneficios en un contexto marcado por el aumento de los precios energéticos ante el conflicto en Oriente Próximo, según un estudio publicado por Oxfam Intermón.

Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil y TotalEnergies alcanzarán un beneficio conjunto de 94.000 millones de dólares (unos 80.000 millones de euros), lo que supone un incremento de 37 millones de dólares al día en comparación al obtenido en 2025.

La encuesta de Oxfam también revela que el número de personas que apoyan una mayor inversión gubernamental en energías renovables triplica al de quienes apoyaban el aumento de la extracción de combustibles fósiles y, asimismo, un 68% de las personas encuestadas estarían de acuerdo con la imposición de un impuesto a los beneficios de las petroleras para financiar así la transición verde.

"Este incremento de los beneficios de las empresas de combustibles fósiles contrasta con la pobreza energética que sufren cada vez más familias de todo el mundo por la inestabilidad geopolítica, los efectos de la escalada de violencia en Oriente Próximo y el fuerte aumento de la riqueza de los superricos, en contraste con el resto de la población", ha indicado la ONG.

Igualmente, han alertado de que una gran parte de los beneficios de los combustibles fósiles acaban "en los bolsillos" del 1% de personas con mayores ingresos, quienes se lucran al mismo tiempo que promueven la dependencia mundial de los combustibles fósiles a través del monopolio de la riqueza y la influencia política.

Las compañías petroleras, según la ONG, han dado la espalda a aquellas personas afectadas por la crisis climática y apuntalan la desigualdad. Por ejemplo, ExxonMobil ha anunciado recientemente que reduce en un tercio sus inversiones en proyectos de energía baja en carbono y TotalEnergies ha rechazado comprometerse a adoptar un plan de transición hacia las cero emisiones netas.

"Una transición justa que abandone los combustibles fósiles debe apoyar a las personas de los países más pobres, que son las más afectadas por las catástrofes climáticas, mientras que sus gobiernos se ven obligados a gastar más dinero en pagar deudas que en educación o salud, por no hablar de la adaptación al cambio climático", ha asegurado la responsable de políticas climáticas de Oxfam, Mariana Paoli.

"Gravar a los contaminadores más ricos que no tienen intención de invertir en un futuro limpio es fundamental para una transición justa", ha añadido.

La ONG ha instado también a los gobiernos a aumentar la financiación pública para el clima, a poner la justicia en el centro de la transición energética y a aplicar una hoja de ruta que tenga en cuenta la equidad.