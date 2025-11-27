La producción vendida de piensos para ganado alcanzó los 9.741 millones en 2024, un 10% menos, según Informa

Archivo - Granja de cerdos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El volumen total de producción de piensos compuestos para alimentación de ganado alcanzó los 36,69 millones de toneladas en 2024, un 0,3% más que el año anterior, pero la producción total vendida sumó 9.741 millones de euros, un 10% menos, debido a la caída de los precios, según el estudio 'Sectores Piensos Compuestos' del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

En cuanto al desglose del volumen total de producción, los piensos para ganado porcino representaron cerca de la mitad del total, correspondiendo a los piensos para ganado bovino y ganado avícola cuotas del 22% y 21%, respectivamente.

El segmento avícola destacó con el mejor comportamiento, con un aumento del 5,1% en su producción, lo que contrastó con los retrocesos registrados en los segmentos de piensos para ganado bovino (-2%) y piensos para ganado porcino (-1,1%).

En cuanto al volumen de producción vendida, que se situó en 27,76 millones de toneladas en 2024, alcanzó un valor de 9.741 millones de euros, un 10% menos respecto al año anterior, como consecuencia de la disminución de precios.

LIGEROS AUMENTOS DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA PARA 2025

Para 2025, las previsiones de evolución del volumen global de producción vendida apuntan a un "ligero aumento" al cierre de este año, si bien es previsible que el descenso de las cabañas de bovino y ovino motive un retroceso de la producción de piensos en estos segmentos. En cambio, en términos de valor, se espera una disminución adicional, aunque inferior a la contabilizada en 2024.

El número de empresas dedicadas a la fabricación de productos para la alimentación animal ha mantenido una tendencia descendente desde 2019, hasta situarse en 713 a principios de 2024. En cambio, el número de compañías con 20 empleados o más aumentó en dicho período hasta las 190. Solo 41 empresas (6% del total) produce al año al menos 100.000 toneladas anuales de piensos compuestos, y solo cinco de ellas tienen un volumen de producción de al menos 900.000 toneladas.

En conjunto, estos cinco operadores líderes reunieron cerca del 25% del volumen total producido en 2024, mientras que los diez primeros concentraron el 34% del total.