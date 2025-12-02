Reig Jofre eleva su participación en Leanbio hasta el 85% tras invertir 3,5 millones de euros

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la visita a Reig Jofre. - DAVID LOPEZ VILLALTA - GOBIERNO - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica catalana Reig Jofre ha elevado su posición en el capital social de la biotecnológica Leanbio del 47% al 85%, tras adquirir participaciones sociales a los socios actuales por 3,5 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 15% restante del capital continúa en manos del equipo fundador y de accionistas especializados, todos ellos comprometidos con el impulso del ecosistema biotecnológico español.

Esta operación representa un paso estratégico decisivo en la evolución del modelo de negocio de Reig Jofre, que amplía su actividad "hacia una estructura biofarmacéutica capaz de abarcar las fases de investigación, diseño, desarrollo de procesos, producción industrial y escalado de medicamentos biotecnológicos".

El aumento de la participación en Leanbio, fundada en 2014 por el doctor Andreu Soldevila y Albert Font, se ha llevado a cabo mediante la compraventa de acciones a los socios actuales por un importe de 3,5 millones de euros.

La integración se sustenta en una alianza iniciada en 2018 con la creación de la 'joint venture' Syne Therapeutics, participada al 50% por ambas partes para el desarrollo de biosimilares, y en la posterior entrada de Reig Jofre en el capital de Leanbio con un 10% adicional.

La cooperación se reforzó en 2024 con una inversión de 6,6 millones de euros destinada a levantar una nueva planta de principios activos 'biotech' ('drug substance') certificada GMP en Barcelona (Sant Quirze del Vallès), un complejo de cerca de 4.000 metros cuadrados preparado para producir proteínas recombinantes, ADN plasmídico y ARNm, además de contar con laboratorios de desarrollo, áreas de escalado, plantas piloto y control de calidad.

El centro prevé iniciar su actividad a mediados de 2026 y superar el centenar de profesionales cuando alcance su plena capacidad.