Reino Unido multa a Apple con casi 450.000 euros por no cumplir con sanciones impuestas a Rusia

Archivo - Logo de Apple. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha impuesto una multa a la filial de Apple en Europa de 390.000 libras esterlinas (unos 450.000 euros) por realizar pagos a la plataforma rusa de streaming Okko que pertenecía a una compañía sujeta a sanciones por el Ejecutivo británico.

La filial europea de Apple, Apple Distribution International (ADI), pagó más de 635.000 libras (unos 730.000 euros) a Okko, perteneciente en el momento de las transacciones --junio y julio de 2022-- a JSC New Opportunities que contaba con la propiedad exclusiva de la plataforma.

"ADI confió en sus filiales para la implementación funcional de los procesos de pago pertinentes, así como de las medidas de control de sanciones y de diligencia debida que se analizan en este caso", reza el documento emitido por la OFSI.

Por lo tanto, ha considerado responsable a la empresa de los ingresos generados por los desarrolladores de software que contienen sus aplicaciones en la plataforma en línea 'App Store'.

"Cumplimos con las leyes de los países donde operamos y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las sanciones. Tras detectar dos pagos a un desarrollador que, días antes, se había vinculado con una entidad sancionada, informamos de inmediato y de forma proactiva al Gobierno de Reino Unido", ha declarado un portavoz de Apple, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'.