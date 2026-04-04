Diputado de Sumar insta al nuevo ministro de Hacienda a presentar los Presupuestos antes del verano

Archivo - El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con todos los grupos parlamentarios en el Congreso y presentarlos en el Parlamento antes del verano.

Los Presupuestos que en la actualidad siguen vigentes son los de 2023, que se han ido prorrogando en los últimos años ante la ausencia de un proyecto de cuentas públicas actualizado dada la difícil aritmética parlamentaria que tiene el Gobierno en el Congreso con la mayoría absoluta que forman PP, Vox y Junts en modo oposición.

Aunque la ya ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió en diversas ocasiones presentar los Presupuestos en el Parlamento, la realidad es que se ha visto obligada a prorrogarlos durante tres años consecutivos, y en lo que va de legislatura no se ha aprobado ningún Presupuesto.

EL DECRETO DE IRÁN COMPLICÓ LOS PRESUPUESTOS

La última vez que Montero prometió unos Presupuestos fue este año, pero el estallido de la guerra de Irán obligó al Gobierno a desplegar 5.000 millones de euros en rebajas fiscales para ayudar a las familias y tanto la exministra como el presidente, Pedro Sánchez, confirmaron el aplazamiento de la presentación de los Presupuestos.

A este respecto, el también portavoz adjunto de Sumar ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha sentenciado: "Yo tengo que decir que el Gobierno tiene la obligación constitucional de traer al Parlamento un proyecto de Presupuestos y que no se puede normalizar que esto no se haga".

No obstante, Ibáñez ha matizado que pese a que cree en esa obligación constitucional, los Presupuestos que se ha venido prorrogando no han supuesto "en ningún momento" recortes de derechos en las cuentas públicos y, de hecho, han permitido ampliarlos, ni tampoco han puesto en peligro ninguna nómina pública.

Aún así, el diputado de Compromís ha incidido que con el cambio en el Ministerio de Hacienda, pues Montero ha pasado ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía, el Gobierno "tiene la obligación de sentarse con todos los grupos y traer un presupuesto al Parlamento".

"Yo deseo que después de Pascua, antes del verano, pueda haber una posibilidad, entre otras cosas porque forma parte del acuerdo de investidura", ha apostillado Ibáñez, que ha remarcado la urgencia de esas cuentas públicas para, entre otros asuntos, impulsar la financiación a la Comunidad Valenciana.