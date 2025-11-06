Repsol recibe el Premio Nacional de Innovación, en la categoría de Gran Empresa Innovadora

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha recogido este jueves el Premio Nacional de Innovación 2024, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la categoría de Gran Empresa Innovadora, como "máximo exponente de transformación revolucionaria de la innovación en España y el mundo".

El acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 ha tenido lugar en el Palacio Real de El Pardo (Madrid) bajo la presidencia de La Reina Letizia y en presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otras autoridades y representantes del mundo de la innovación.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha considerado a la energética como merecedora del Premio Nacional de Innovación 2024 en la modalidad Gran Empresa Innovadora "como máximo exponente de transformación revolucionaria de la innovación en España y el mundo y artífice indiscutible de la dimensión de cambio global que la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de energías limpias han alcanzado".

Asimismo, ha valorado que el Repsol Technology Lab, con sede en Móstoles (Madrid) y su unidad de Corporate Venturing "ponen de manifiesto cómo la empresa ha puesto la innovación en el centro de su estrategia de negocio".

"El modelo de innovación abierta de Repsol cubre todas las fases de la innovación y permite establecer alianzas y colaboraciones estratégicas con el objetivo de aunar esfuerzos y capacidades para ofrecer soluciones a este gran reto universal, lo que se ha traducido en una excepcional capacidad de tracción para las pymes del sector, de fomento del ecosistema emprendedor y, además, de ejemplo de innovación en su modelo organizacional interno, con múltiples casos de éxito", ha añadido.