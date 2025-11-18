Rovi firma con Roche la fabricación en España de un nuevo medicamento para la obesidad y diabetes

Archivo - Fachada del edificio de Rovi, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rovi ha firmado un acuerdo con la empresa suiza Roche para fabricar un nuevo medicamento para la obesidad y la diabetes que impulsará entre un 20% y un 25% las ventas de su negocio de fabricación a terceros en 2030, según ha informado este martes la farmacéutica española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Rovi, a través de su filial Rois, ha cerrado formalmente el acuerdo definitivo de colaboración con Roche para la producción de un nuevo medicamento, actualmente en fase de desarrollo clínico, que pertenece al portafolio metabólico y cardiovascular de la compañía helvética.

Los términos del acuerdo especifican que Rois pondrá a disposición de Roche una línea de llenado de alta velocidad en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

La iniciativa creará empleo cualificado e impulsará la capacidad de España en el ámbito de la innovación biomédica, además de generar un impacto económico en el país de más de 2.000 millones de euros, según avanzó el Gobierno tras un encuentro el pasado mes de octubre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el consejero delegado del grupo farmacéutico Roche, Thomas Schinecker.

El presidente y consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte Encina, se mostró "encantado" de que la empresa española se convierta en socio estratégico de Roche en la fabricación de este producto "innovador" para su distribución a escala global.