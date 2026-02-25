Rovi gana 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más, y pagará dividendo de 0,9594 euros por acción

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, cifra un 3% superior a la de 2024, según ha informado este miércoles el laboratorio farmacéutico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Rovi se situó en 216,2 millones de euros en 2025, un 4% más, con un aumento en el margen Ebitda de 1,9 puntos, hasta alcanzar el 29,1% en 2025, frente al 27,2% registrado en 2024.

El beneficio bruto de la farmacéutica aumentó un 3% en 2025, hasta los 494,7 millones de euros, reflejando un incremento en el margen bruto de 3,9 puntos respecto a 2024, hasta situarse en el 66,5%.

La compañía ha explicado que este aumento incluye el impacto del reconocimiento de ingresos asociados a la subvención de I+D concedida por el CDTI para el proyecto Laisolid, que está registrada en el epígrafe de "otros ingresos".

Excluyendo este apartado, el margen bruto hubiera aumentado en 2,3 puntos, hasta el 64,8%, debido principalmente a la mayor contribución de las ventas de Okedi, que aportaron márgenes altos, y a la disminución de los precios de la materia prima de las heparinas de bajo peso molecular, que afectó positivamente al margen.

Los ingresos totales de la farmacéutica bajaron un 1% el año pasado, hasta los 756,1 millones de euros, mientras que los ingresos operativos alcanzaron los 743,5 millones de euros, con un descenso del 3% con respecto a 2024, debido, principalmente, al comportamiento del negocio de fabricación a terceros.

No obstante, las ventas del negocio de especialidades farmacéuticas de Rovi aumentaron un 11% en 2025, hasta los 473,9 millones de euros en 2025.

Las ventas de la división de heparinas (heparinas de bajo peso molecular y otras heparinas) aumentaron un 7%, hasta los 266,8 millones de euros, por el incremento de pedidos por parte de los socios internacionales.

El principal impulsor del crecimiento de la división fue la enoxaparina, cuyas ventas aumentaron un 9% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 157,7 millones de euros, impulsadas por un mayor volumen de pedidos por parte de los socios durante el ejercicio.

Por su parte, Okedi (Risperidona ISM) mantuvo una evolución positiva en 2025, alcanzando unas ventas totales de 56,7 millones de euros, un 97% más, mientras que Neparvis mantuvo un desempeño sólido, con un crecimiento del 10% en sus ventas frente a 2024, hasta alcanzar los 56,7 millones de euros.

DIVIDENDO Y PREVISIONES

Rovi ha informado además de que propondrá a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2025 por importe de 0,9594 euros por acción, lo que implicaría el reparto de un importe equivalente, aproximadamente, al 35% del beneficio neto consolidado del año 2025 atribuido a la sociedad dominante.

Para 2026, la farmacéutica espera que sus ingresos operativos aumenten entre la banda alta de la primera decena (entre un 0% y un 10%) y la banda baja de la segunda decena (entre un 10% y un 20%) con respecto a 2025.

Esta previsión, explica la compañía, está sujeta a diversos factores "cuya evolución resulta, a día de hoy, difícil de precisar", entre ellos los potenciales ingresos procedentes del acuerdo de fabricación suscrito con Bristol Myers Squibb, que se encuentra aún en proceso de cierre; los ingresos derivados de otros acuerdos relacionados con la actividad de fabricación a terceros, y "la creciente presión competitiva en materia de precios en la división de heparinas".

"2025 ha sido un año clave para Rovi, un punto de inflexión que sienta las bases de nuestro crecimiento futuro y en el que hemos tomado decisiones estratégicas destinadas a asegurar la creación de valor sostenible de la compañía en el largo plazo. Durante este periodo, hemos dado pasos estratégicos decisivos para reforzar nuestra proyección internacional y acelerar nuestro crecimiento", ha asegurado Juan López-Belmonte, presidente y consejero delegado de la farmacéutica.

Uno de los hitos más relevantes destacado por López-Belmonte ha sido la adquisición de una planta de fabricación de productos farmacéuticos inyectables en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), que posiciona a Rovi "como un jugador industrial global con presencia directa en el mercado estadounidense", y que refuerza su división de fabricación a terceros como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.