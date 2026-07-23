Rovi gana 84,47 millones hasta junio, el doble que un año antes, y eleva un 13,2% sus ingresos totales

Archivo - Logo de los Laboratorios Farmacéuticos Rovi en sus oficinas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Farmacéuticos Rovi obtuvo un beneficio neto de 84,47 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que representa un incremento del 113% respecto a los 39,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Los ingresos totales alcanzaron los 357 millones de euros, un 13,2% más interanual, mientras que los ingresos operativos se situaron en 344,2 millones de euros, tras crecer un 9,4%.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 85% hasta los 121,2 millones de euros, impacto en el que influyó la contabilización de una diferencia negativa en combinación de negocios ('badwill') por importe de 62,4 millones de euros, derivada de la adquisición de la planta de fabricación en Phoenix (Arizona) a Bristol Myers Squibb consumada el 1 de abril de 2026.

Descontando el efecto del 'badwill', el Ebitda disminuyó un 10% hasta situarse en 58,8 millones de euros.

El incremento de la facturación estuvo impulsado por la división de fabricación a terceros (CDMO), cuyas ventas aumentaron un 38% hasta alcanzar los 106,3 millones de euros.

Por su parte, el producto Okedi registró una cifra de ventas de 34 millones de euros, un 27% superior a la del primer semestre de 2025, mientras que las ventas de la división de heparinas cayeron un 4% hasta los 130,1 millones de euros debido a la menor contribución de las ventas internacionales de bemiparina.

Rovi mantiene sus previsiones de ingresos operativos para 2026 y espera que sus ingresos operativos aumenten entre la banda baja y la banda media de la primera decena (es decir, entre 0% y 10%), con respecto a 2025.

La compañía ha señalado que esta previsión está sujeta a diversos factores cuya evolución sigue resultando difícil de anticipar con precisión

En el ámbito financiero, la sociedad cerró el periodo a 30 de junio de 2026 con una posición de caja neta de 22,5 millones de euros, frente a la deuda neta de 21,9 millones anotada a 31 de diciembre de 2025.

A su vez, los flujos netos de efectivo generados por las actividades de explotación se situaron en 94,3 millones de euros en los primeros seis meses del año, superando los 28 millones del mismo periodo de 2025.