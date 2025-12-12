Sacyr suscribe nuevos derivados por 37,4 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Sacyr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sacyr ha formalizado con una entidad de crédito un contrato 'forward' sobre 10 millones de acciones ordinarias con un precio de referencia inicial de 3,74 euros (37,4 millones de euros en total), ajustable en función del precio final de ejecución y con vencimiento a un año.

Se trata de una herramienta que la constructora y concesionaria de infraestructuras ya ha utilizado en otras ocasiones, normalmente para apostar por el alza de sus acciones en Bolsa, ya que si la cotización sube por encima de ese precio, la rentabilidad de estos derivados también aumenta.

Según ha explicado Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación es liquidable mediante entrega física de acciones o por diferencias, a elección de la compañía.

Asimismo, detalla que se ha formalizado bilateralmente y sin adquisición de acciones propias por parte de la empresa.

La entidad de crédito con la que ha suscrito este instrumento financiero, cuya identidad no ha desvelado, actúa en esta operación en nombre y por cuenta propia como principal, de forma independiente de Sacyr.

Las acciones de la constructora cerraron ayer a 3,74 euros, el mismo precio fijado para esta operación.

Este movimiento de Sacyr se produce después de que esta misma semana, Nerifan, sociedad del empresario Manuel Lao, saliera del accionariado de la constructora tras vender su 5,12% por 150,8 millones de euros.

Lao llevó a cabo la operación de venta mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, para lo que contrató a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único.

Al completarse la transacción, Lao ha dejado de ostentar participación alguna en el capital de Sacyr, en el que entró en el año 2020, mientras que la propia compañía no recibirá ningún ingreso derivado de la operación al realizarse íntegramente con acciones existentes.

Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por su parte, Rubric Capital Management ostenta el 4,43%.