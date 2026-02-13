Santa Bárbara activa la vía administrativa contra 7.240 millones en contratos adjudicados a Indra y EM&E

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, presentó el pasado 22 de enero en el Ministerio de Defensa un recurso de alzada en el que solicita la anulación de las resoluciones de adjudicación de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas que el Ministerio de Defensa otorgó a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por 7.240 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación.

En concreto, la compañía presentó el recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que tendrá un plazo de tres meses para responder (hasta el 22 de abril).

En caso de que la mencionada Subdirección no emita una resolución en ese plazo, se abrirá la puerta a que Santa Bárbara Sistemas pueda recurrir la adjudicación de esos contratos por la vía judicial, en concreto, a través de un recurso contencioso-adminitrativo ante el Tribunal Supremo.

No obstante, las fuentes consultadas han señalado también que Santa Bárbara ha solicitado medidas cautelares en el recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, las cuales deberán resolverse antes del próximo 22 de abril.

De este modo, la división española del gigante estadounidense de la defensa ha activado también la vía administrativa en su batalla legal contra la adjudicación a Indra y Escribano de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas, la cual inició el pasado diciembre, cuando presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que pedía la suspensión cautelar de los 3.000 millones de euros en préstamos al 0% de interés que el Gobierno otorgó el pasado octubre a la mencionada UTE para prefinanciar estos dos programas.

El Supremo, que admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, todavía no se ha pronunciado en relación con la solicitud de cautelares por parte de Santa Bárbara para bloquear esos préstamos.

Aunque la intención inicial del recurso sobre los préstamos se dirigía tan solo contra esos dos proyectos de artillería, parece que el proceso judicial podría extenderse al resto de los créditos concedidos por el Gobierno para los otros programas de modernización.

A través de varios reales decretos, el Ejecutivo ha concedido un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se ha adjudicado a la propia Santa Bárbara.

De hecho, el Gobierno le concedió un préstamo de 176 millones de euros al 0% de interés a Santa Bárbara para el programa de modernización militar para la actualización de los blindados Pizarro.

Santa Bárbara aspiraba a los dos contratos de artillería señalados y consideraba que era la única empresa capacitada en España para realizar estos proyectos dado que, según argumenta, ni Indra ni EM&E tienen experiencia en este tipo de licitaciones.

Asimismo, considera que el hecho de que no haya sido ni invitada a participar en el contrato ha impedido la debida concurrencia y, con ello, la selección de una oferta idónea y más ventajosa para la Administración.

"No es nuestro escenario deseable, pero es a lo que se nos ha abocado a base de no dejarnos muchas más alternativas. Algo habremos hecho mal, posiblemente, pero se ha intentado todo, os lo puedo asegurar, para llegar a un punto de entendimiento", aseveró a mediados de enero el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, en un encuentro con medios.

NUEVO EMBAJADOR DE EE.UU. EN ESPAÑA

La próxima semana llegará a Madrid el nuevo embajador de Estados Unidos en España, el empresario de origen cubano de 82 años Benjamín León, por lo que la batalla por estos contratos de artillería tendrán ahora un nuevo frente.

El nuevo embajador se reunirá el próximo martes, 17 de febrero, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mientras que el 18 de enero presentará sus credenciales ante el Rey Felipe VI, según adelantó Europa Press este pasado martes.

En este contexto, León --que juró el cargo ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado martes-- aterrizará en Madrid con dos mandatos claros: conseguir que España se comprometa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y mediar en las desavenencias entre Indra y General Dynamics.

En cuanto a la situación entre Indra y General Dynamics, el argumentario del empresario de origen cubano se basa en que "el mandato europeo de reforzar sus capacidades nacionales no puede chocar con los intereses de Estados Unidos", relatan las fuentes consultadas.

En ese sentido, una de las posibles vías de actuación estará vinculada con la potencial presencia de Santa Bárbara en los programas de artillería a través de algún tipo de participación, por ejemplo, en el proceso de fabricación.

También se espera que León mantenga un encuentro la semana que viene con "la primera órbita de los intereses estadounidenses en España", es decir, con las empresas de Estados Unidos en el país, tal y como dictan las costumbres y los protocolos asociados a la llegada de un nuevo embajador.

De hecho, entre las empresas que están invitadas a esa recepción se encuentra General Dynamics.

Por otro lado, también se espera que Benjamín León reciba en otro momento a las empresas españolas con actividad en Estados Unidos, como, por ejemplo, la propia Indra.

En ese sentido, Indra está negociando con empresas con Rheinmetall y la surcoreana Hanwha para estos proyectos de artillería.