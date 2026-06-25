La secretaria de Estado de Agricultura apuesta por una PAC "fuerte" y una política de desarrollo rural "ambiciosa"

Archivo - La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha asegurado este jueves que "no hay cohesión territorial sin una política rural fuerte y bien financiada" y ha defendido que el desarrollo rural es "una herramienta estratégica" para "garantizar oportunidades, empleo y servicios en todo el territorio".

"La España y la Europa rurales necesitan una PAC fuerte y una política de desarrollo rural ambiciosa. No hablamos solo de fondos o de programas, hablamos de oportunidades, de empleo, de servicios y de la posibilidad real de que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida allí donde quiere vivir", ha señalado García Bernal durante la inauguración del encuentro nacional 'Somos Leaders, Conectando el futuro rural', organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según una nota del Ministerio, la representante del Gobierno ha advertido que el futuro de los pueblos europeos dependerá "en buena medida" de las decisiones que se adopten en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) y del futuro presupuesto comunitario.

Además, ha recordado que la negociación del próximo marco financiero europeo se encuentra "en un momento decisivo", reiterando la posición del Gobierno de España en defensa de una PAC "sólida, dotada de recursos suficientes y capaz de responder a desafíos como el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial".

TREINTA AÑOS CREANDO OPORTUNIDADES DESDE EL TERRITORIO

García Bernal ha destacado los resultados obtenidos por la iniciativa Leader en España durante las últimas tres décadas y ha puesto en valor su capacidad para generar oportunidades desde el territorio.

En el periodo 2014-2022, Leader ha movilizado cerca de 1.000 millones de euros a través de 253 grupos de acción local repartidos por todo el país, con más de 11.900 empleos creados y una ejecución prácticamente completa de los fondos disponibles.

La secretaria de Estado ha subrayado que detrás de estas cifras existen "miles de proyectos" impulsados desde los propios territorios para generar actividad económica, mejorar servicios, reforzar la cohesión social y ofrecer "nuevas oportunidades a quienes quieren vivir y trabajar en el medio rural".

"Cuando alguien decide quedarse en un pueblo, casi nunca lo hace por una sola razón. Lo hace porque encuentra una oportunidad, un empleo, un servicio o una posibilidad que antes no existía. Eso es exactamente lo que ha ayudado a construir Leader durante estos treinta años", ha afirmado.

El encuentro 'Somos Leaders. Conectando el futuro rural' ha reunido por primera vez en 30 años desde el establecimiento de esta iniciativa a representantes de grupos de acción local, redes regionales y nacionales de desarrollo rural, autoridades de gestión de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Comisión Europea.

La jornada ha reflexionado sobre el papel de Leader en la construcción del futuro rural europeo y ha compartido experiencias de éxito impulsadas desde el territorio.

Durante el encuentro también se han reconocido distintas iniciativas y trayectorias de todo el país vinculadas al desarrollo rural, el emprendimiento, la innovación social, la igualdad de oportunidades y la valorización de los recursos locales, mediante los galardones Somos Leaders, que ha reconocido en Andalucía a los equipos técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural por sus tres décadas impulsando Leader.