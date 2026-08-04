Segro acepta la OPA de 16.400 millones de Prologis

Oficinas de Segro - SEGRO

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa estadounidense de gestión de activos logísticos Prologis absorberá la socimi británica Segro después de que los consejos de administración de ambas empresas hayan llegado a un acuerdo sobre los términos para una oferta pública de adquisición recomendada que valora a la compañía del Reino Unido en más de 14.000 millones de libras (unos 16.400 millones de euros).

La propuesta de adquisición pactada contempla el abono de 1.031,7 peniques por cada acción de Segro, ya sea completamente a través de un intercambio de acciones o incluyendo la posibilidad del pago de una fracción del importe acordado en efectivo.

En concreto, según la ecuación de canje establecida, los accionistas de Segro recibirán 0,0920 acciones de la estadounidense por cada una de la británica en su poder o podrán optar por recibir 0,0690 nuevas acciones de Prologis y el pago de 258 peniques en efectivo.

Asimismo, los accionistas de Segro tendrán derecho a cobrar el dividendo a cuenta de 2026 de hasta 10,14 peniques por acción, que fue declarado el pasado 30 de julio, sin que ello suponga ninguna reducción de la contraprestación pactada.

Prologis y Segro prevén que la fusión se complete en el primer semestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas. De este modo, suponiendo que la alternativa de pago parcial en efectivo se ejerza en su totalidad, se prevé que los actuales accionistas de Segro poseerán aproximadamente el 8,9% de las acciones de la empresa combinada.

Asimismo, se espera que las acciones de Prologis sean admitidas a negociación en el Mercado Principal de valores cotizados de la Bolsa de Londres.

"Nos complace haber llegado a un acuerdo con el consejo de administración de Segro sobre una fusión que, a nuestro juicio, generará un valor significativo", ha comentado Daniel Letter, consejero delegado de Prologis.

De su lado, el CEO de Segro, David Sleath, ha señalado que la propuesta de Prologis ofrece a los accionistas "una oportunidad inmejorable para materializar el valor creado por Segro y beneficiarse del crecimiento futuro del grupo combinado".