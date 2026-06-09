La SEPI asegura que su actividad está "hipercontrolada" y promete "contundencia" ante las denuncias de corrupción

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha aseverado este martes que la actividad del holding público está "hipercontrolada" y ha prometido "contundencia" ante cualquier denuncia de corrupción en sus operaciones.

Es una de las conclusiones que Gualda ha dejado durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que aunque tenía como objetivo informar sobre las participaciones que el Estado mantiene en Indra y Telefónica, también ha tocado otros asuntos.

En concreto, tanto PP como Vox han hablado sobre las investigaciones judiciales que salpican a SEPI, más si cabe cuando un juez ha citado como investigado al vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, por presunta prevaricación en el préstamo de 475 millones de euros que el 'holding' concedió a Air Europa en noviembre de 2020.

Además de la reciente imputación de Lora, el PP se ha referido también al expresidente de SEPI, Vicente Fernández, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional, a los requerimientos de información que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando a la entidad estatal y el préstamo concedido a Plus Ultra en la pandemia pese a, según el partido de Alberto Núñez Feijóo, estar en situación de impago con la Seguridad Social.

"ESTAMOS COLABORANDO CON LA JUSTICIA"

A este respecto, Gualda ha respondido: "Estamos colaborando absolutamente con la Justicia", al tiempo que ha matizado que SEPI "no ha sido registrada en ningún momento" y que mantiene "un máximo compromiso con el rigor y la legalidad".

Según ha subrayado, la SEPI y sus entidades están "sujetas a un marco jurídico especial" que implica "unos controles adicionales a los que tienen las empresas privadas", incluyendo fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y el Parlamento.

En este sentido, ha precisado que el sistema por el que se rige el grupo es uno "hipercontrolado" y ha destacado que entre 2021 y 2025 se han realizado 73 actuaciones de la Intervención General del Estado, 72 del Tribunal de Cuentas y 853 auditorías internas en el grupo.

DEFIENDE EL FONDO DE SOLVENCIA

Respecto al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASE), Gualda ha asegurado que "todos los expedientes cumplían con la elegibilidad", y en referencia concretra a Plus Ultra, ha aseverado que "ninguna de las empresas estaba en crisis" en el momento de recibir el préstamo.

Además, ha precisado que si la aerolínea hubiera estado en situación de impago con la Seguridad Social, esta "no podría volar" porque la Agencia de Seguridad Aérea no le habría concedido una autorización para operar.

Sobre el Fondo de Solvencia que se impulsó en la pandemia para conceder préstamos a empresas que se consideraban estratégicas, la presidenta de SEPI ha remarcado que "salvó 62.000 empleos" en un momento en el que el país tenía unas dificultades "enormes". En este sentido, ha aclarado que el Fondo no es un rescate, sino un préstamo financiado con "fondos propios del Estado, no fondos europeos".

En lo que respecta a las investigaciones judiciales en marcha sobre algunos expedientes vinculados al fondo de solvencia, la máxima representante de SEPI ha manifestado que todos los préstamos concedidos a empresas han sido fiscalizados previamente para garantizar "que las ayudas están bien otorgadas".