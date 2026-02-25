Serena Industrial Partners incorpora a Peter Antolik como director general adjunto

Peter Antolik, director general adjunto de Serena Industrial Partners - ARJUN INFRAESTRUCTURE PARTNERS

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Serena Industrial Partners, gestora española independiente de fondos de infraestructuras sostenibles, ha anunciado este miércoles en un comunicado la incorporación de Peter Antolik como director general adjunto.

En su nuevo cargo, Antolik trabajará de la mano del socio director de la compañía, Joaquín Camacho, y del equipo directivo con el fin de impulsar el crecimiento de la firma, reforzar su plataforma de inversión junto con la gestión de la cartera y apoyar la captación de su segundo fondo de infraestructuras.

Precisamente, Antolik cuenta con una amplia trayectoria en este último ámbito, sumando experiencia en estrategia, inversión, regulación y gestión de activos.

A lo largo de su carrera, también ha ocupado puestos de responsabilidad en instituciones como JPMorgan Infrastructure Investments Fund, Thames Water o el regulador británico Office of Rail and Road, donde lideró el área de autopistas.

En relación a la compañía Serena, el nuevo director general adjunto ya colaboraba como asesor y miembro del comité de inversión desde 2020. Sin embargo, ahora estará ubicado en Londres para contribuir a reforzar la presencia de la empresa en Europa.

"Estoy encantado de unirme al proyecto y de apoyar la próxima fase de crecimiento, completando la captación del Fondo II y generando valor sostenible a largo plazo", ha afirmado Peter Antolik.

En este sentido, la incorporación se produce en un "momento clave", ya que actualmente la empresa gestiona una cartera de 17 activos de alta calidad en proyectos.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Peter. Su experiencia en inversión en infraestructuras y gestión de activos será clave para seguir ejecutando nuestra estrategia y consolidar el crecimiento de la firma", ha concluido Camacho.