Los servicios no turísticos lideran la nueva etapa del sector exportador español, según Club de Exportadores

Economía.- El Club de Exportadores e Inversores renueva a su presidente, Antonio Bonet, hasta 2029 - CLUB DE EXPORTADORES

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios no turísticos han liderado la nueva etapa del sector exportador español, mientras la industria afronta un profundo proceso de recomposición derivado de los cambios tecnológicos, energéticos y geopolíticos de los últimos años.

Así lo han analizado este martes Miguel Cardoso Lecourtois y Angie Carolina Suárez Salazar desde BBVA Research para el Club de Exportadores e Inversores Españoles.

De acuerdo a los datos, entre 1995 y 2024 las exportaciones de servicios no turísticos crecieron en términos reales a un ritmo medio anual del 5,4%, superior al registrado por las exportaciones de bienes y por los servicios turísticos, hasta representar el 7,5% del PIB en 2024.

En este contexto, Cardoso ha explicado que el sector exportador español está entrando en una fase de "recomposición", cuya muestra de transformación se ha reflejado en el "crecimiento de los servicios no turísticos".

Asimismo, los autores han señalado en la nota técnica que cerca del 70% de la facturación de las empresas de ingeniería procede de proyectos desarrollados en el exterior, un porcentaje muy superior al de la media europea, situada en torno al 20%, evidenciando la elevada competitividad internacional del sector.

No obstante, en el documento se advierte de que España mantiene todavía una "brecha" cercana a seis puntos de PIB respecto a la media europea en exportaciones de estos servicios, especialmente en actividades de alto valor añadido vinculadas al conocimiento, las tecnologías de la información, investigación y desarrollo.

Por eso, aunque el peso conjunto de las exportaciones de bienes y servicios continúa situándose en torno al 35% del PIB, el informe pone de manifiesto que el crecimiento del sector exterior ya no descansa sobre las exportaciones de bienes, sino sobre el turismo y servicios no turísticos.

Entre 2020 y 2025, el peso de las exportaciones de bienes descendió hasta representar el 21,5% del PIB, mientras que el conjunto de las exportaciones logró mantenerse en niveles históricamente elevados gracias al avance de los servicios, según las cifras aportadas por ambos autores.

LA PÉRDIDA DE VIGOR EXPORTADOR ES UN FENÓMENO EUROPEO

La pérdida de vigor de las exportaciones de bienes españolas no debe interpretarse únicamente como un fenómeno nacional, ya que una parte de la industria manufacturera española está integrada en las cadenas de valor europeas, por lo que la "debilidad industrial" europea condiciona también la evolución de las exportaciones españolas.

Sin embargo, el análisis refleja que esta recomposición también está generando nuevas oportunidades. Así, los sectores vinculados a la salud, industria farmacéutica, química, alimentación y transición energética "están reforzando su peso" dentro de las exportaciones españolas.

CONSTRUIR UNA NUEVA FASE PARA EL SECTOR EXTERIOR

En conjunto, para consolidar esta nueva etapa del sector exterior, el informe propone una estrategia basada en reforzar la inversión en energía e infraestructuras de red, aprovechar el impulso industrial derivado del gasto en defensa, mejorar la mano de obra y elevar la productividad mediante innovación y digitalización.

"La cuestión no es volver al pasado exportador, sino construir una nueva fase de crecimiento de las ventas al exterior más compleja, más resiliente y productiva", concluye el informe.