Siemens Gamesa vuelve a beneficios trimestrales por primera vez desde 2022 y enfila 'break-even' en 2026

Archivo - Aerogenerador de Siemens Gamesa marino - SIEMENS GAMESA - Archivo

Siemens Energy más que duplica sus ganancias, hasta los 2.525 millones

MADRID, 5 Ago. (OTR/PRESS) -

Siemens Gamesa obtuvo unas ganancias de 56 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, frente a las pérdidas de 425 millones de euros hace un año, reportando así un resultado positivo por primera vez desde el año fiscal 2022 y encaminando su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en 2026.

En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal -que discurrió entre octubre de 2025 y junio de 2026-, las pérdidas del fabricante de aerogeneradores fueron de 204 millones de euros, recortando así en un 85% los 'números rojos' de 1.358 millones de euros del mismo periodo de hace año, según informó su matriz Siemens Energy, que registró un beneficio neto atribuido en estos nueve primeros meses de 2.525 millones de euros, más que duplicando así los 1.247 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las ventas de Siemens Gamesa en el tercer trimestre del ejercicio ascendieron a 2.743 millones de euros, un 9,45% más que en el mismo periodo del año anterior, para alcanzar los 7.624 millones de euros en el acumulado de los nueve meses, prácticamente en línea con hace un año.

Los pedidos del fabricante de turbinas alcanzaron los 1.050 millones de euros en el trimestre, con un importante recorte respecto a los 4.890 millones de euros logrados en el mismo trimestre del año anterior.

Así, Siemens Gamesa, después de atravesar dificultades en los últimos tiempos y lastrar los resultados del grupo alemán, logró la rentabilidad en un trimestre por primera vez en casi cuatro años.

Para el conjunto del ejercicio, Siemens Gamesa prevé un crecimiento de los ingresos comparable del 3% al 5% y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias en el punto de equilibrio.

De esta manera, Siemens Energy, que próximamente cambiará de nombre y, uniendo también bajo esa identidad a Siemens Gamesa, pasará a denominarse Omterra, destacó que aceleró su crecimiento rentable en el tercer trimestre, logrando niveles récord de pedidos, ingresos y rentabilidad.

En concreto, los pedidos alcanzaron otro nivel récord de 17.900 millones de euros en este tercer trimestre. Así, la cartera de pedidos del grupo aumentó a 162.000 millones de euros al cierre del trimestre.

Los resultados de la germana se vieron impulsados por la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos y de las centrales eléctricas en Oriente Próximo, factores que han impulsado la demanda de sus turbinas de gas.

Además, Siemens Energy logró sus mayores ingresos trimestrales hasta la fecha, respaldados por el progreso en la expansión de la capacidad. En comparación con el año anterior, los ingresos aumentaron un 18,5% en términos comparables -excluyendo la conversión de divisas y los efectos de cartera- hasta los 11.400 millones de euros.

"La demanda mundial de electricidad, y por consiguiente de nuestros productos, se mantuvo fuerte en el tercer trimestre. Logramos pedidos, ingresos y rentabilidad récord, al tiempo que continuamos mejorando la eficiencia", señaló el presidente y consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch.

Igualmente, el directivo valoró el hecho de que el negocio eólico -Siemens Gamesa- haya vuelto a la rentabilidad en un trimestre por primera vez desde 2022, lo que consideró que "es un logro fantástico de este equipo".

EL GRUPO REAFIRMA SUS OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

Para el ejercicio fiscal 2026 completo, Siemens Energy confirmó sus previsiones, revisadas al alza tras el cierre del primer semestre, y prevé que su margen de beneficio antes de partidas extraordinarias se sitúe en el extremo superior del rango previsto.

Así, el grupo prevé alcanzar un crecimiento de los ingresos comparables -excluyendo la conversión de divisas y los efectos de cartera- en el ejercicio fiscal en un rango del 14% al 16% y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias entre el 10% y el 12%.

Siemens Energy apunta también a un beneficio neto de alrededor de 4.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de impuestos de alrededor de 8.000 millones de euros. La previsión no incluye los gastos relacionados con futuros asuntos legales y regulatorios.