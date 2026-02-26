Los sindicatos consideran "muy alejadas" las respuestas de PepsiCo de su propuesta de ERE

Archivo - Sabores de Pepsi en Soda Stream - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y USO han defendido que las primeras valoraciones de PepsiCo a la propuesta sindical relativa al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía "se encuentran todavía muy alejadas de las exigencias planteadas por la parte social".

Lo han explicado los tres sindicatos en un comunicado conjunto este jueves, compartido tras las dos últimas jornadas de negociación el 24 y 25 de febrero, en las que ambas partes han intercambiado sus propuestas de forma más detallada respecto al ERE que afecta a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España.

UGT, CCOO y USO han destacado que las distancias entre las posturas de los sindicatos y la compañía "son significativas" tanto en el número de salidas como en las condiciones propuestas en el documento conjunto elaborado por los tres sindicatos.

Ahora, ambas partes se han emplazado a continuar con las negociaciones la próxima semana, con el objetivo de seguir acercando posiciones y avanzar hacia un acuerdo "justo, equilibrado y asumible para la compañía", han valorado las tres entidades.

"A pesar de esta separación inicial, desde la unidad sindical se subraya la voluntad inequívoca de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo que proteja a las personas afectadas y garantice el futuro de la plantilla", concluyen.