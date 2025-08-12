Smithfield Foods reduce un 37% el beneficio en el segundo trimestre, pero mejora previsiones

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Smithfield Foods, la mayor procesadora de carne de cerdo en Estados Unidos, obtuvo un beneficio neto atribuido de 188 millones de dólares (161 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una caída del 37,5% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las ventas de la cárnica estadounidense sumaron en el trimestre 3.786 millones de dólares (3.254 millones de euros), un 11% más, mientras que los costes aumentaron un 14%, hasta 3.288 millones de dólares (2.826 millones de euros).

"Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran la agilidad y resiliencia de nuestro negocio mientras navegamos en un entorno macroeconómico dinámico", declaró Shane Smith, presidente y consejero delegado de Smithfield, destacando que el segmento de productos frescos de cerdo "se desenvuelve con destreza en un entorno arancelario dinámico".

En la primera mitad del ejercicio, Smithfield Foods contabilizó un beneficio neto atribuido de 412 millones de dólares (354 millones de euros), un 9,8% menos. De su lado, las ventas aumentaron un 10,2% interanual, hasta 7.558 millones de dólares (6.496 millones de euros).

"Con un sólido desempeño de la compañía en el primer semestre y una mejor perspectiva para el segmento de Producción Porcina, hemos elevado nuestras perspectivas de beneficio operativo ajustado para todo el año", añadió Shane Smith.

De este modo, la empresa sigue esperando que las ventas totales aumentarán en un rango porcentual de un dígito bajo a medio en comparación con el año fiscal 2024, mientras que aumenta la previsión de beneficio operativo ajustado a un rango de entre 1.150 y 1.350 millones de dólares (988 y 1.160 millones de euros).

Asimismo, la multinacional ha confirmado que las inversiones de capital oscilarán entre 400 y 500 millones de dólares (344 y 430 millones de euros).