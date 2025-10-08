Sodexo nombra consejero delegado a Thierry Delaporte y ejecuta cambios en el organigrama empresarial

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa de alimentación, logística y servicios Sodexo ha nombrado este miércoles a Thierry Delaporte como nuevo consejero delegado a partir del 10 de noviembre, según se desprende de una nota de prensa que informa, también, de cambios en el organigrama.

La empresa ha tomado esta decisión a instancias de la recomendación realizada por la comisión de nombramientos tras un proceso "exhaustivo" en el que ha intervenido la familia Bellon.

Asimismo, la presidencia del consejo de administración se separará del puesto de consejero delegado. De esta forma, Sophie Bellon ejercerá como presidenta no ejecutiva durante la duración de su mandato y garantizará una "transición fluida" con Delaporte.

Igualmente, el presidente del comité de nombramientos, Gilles Pélisson, sucederá a Luc Messier como director independiente principal del consejo de administración a partir del 10 de noviembre.

"En preparación para esta nueva etapa, hace tiempo que iniciamos una reflexión sobre la gobernanza y comenzamos a trabajar en un proceso de sucesión para el cargo de CEO. [...] Tengo plena confianza en el liderazgo de Thierry Delaporte", ha afirmado la presidenta del consejo de dirección y CEO, Sophie Bellon.

"Estoy encantado de convertirme en el próximo CEO de Sodexo, líder mundial en alimentación y servicios, un modelo de éxito empresarial que siempre he admirado. Agradezco al consejo de dirección, a la familia Bellon y a Sophie Bellon la confianza que han depositado en mí", ha afirmado Delaporte.