Somnigroup baja su beneficio neto un 6,7% pero eleva sus ventas un 53% en el segundo trimestre

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Somnigroup, fabricante estadounidense de colchones y ropa de cama, ha anunciado los resultados financieros del segundo trimestre de 2025, periodo en el que el beneficio neto ha disminuido un 6,7%, hasta 99 millones de dólares (85 millones de euros) respecto al mismo periodo de 2024, todo ello a pesar de haber aumentado un 52,5% las ventas totales, hasta los 1.880,8 millones de dólares (1.605 millones de euros).

La antigua Tempur Sealy International explica estos resultados debido a la inclusión de 948,8 millones de dólares (810 millones de euros) de ventas de Mattress Firm, compensadas por la eliminación contable de 263,5 millones de dólares (224 millones de euros) de ventas del segmento Tempur Sealy Norteamérica al segmento Mattress Firm.

Asimismo, el margen bruto de Somnigroup ha sido del 44%, frente al 42% del segundo trimestre de 2024, mientras que el margen bruto ajustado ha sido del 44,2%, frente al 42% del segundo trimestre de 2024.

La empresa ha cerrado el segundo trimestre de 2025 con una deuda total de 5.000 millones de dólares (4.273 millones de euros) y un endeudamiento consolidado menos efectivo neto de 4.900 millones de dólares (4.187 millones de euros).

En cuanto a previsiones, las perspectivas de ventas actuales de la empresa incluyen aproximadamente 11 meses de operaciones previstas de Mattress Firm, netas de ventas entre empresas, y la desinversión previamente anunciada de Sleep Outfitters y de 73 tiendas de Mattress Firm, que se cerraron el 1 de mayo de 2025.

"Nos complace anunciar otro sólido trimestre de resultados superiores a los del mercado, impulsados por el éxito de la incorporación de Mattress Firm, el lanzamiento en Norteamérica de nuestra nueva línea Sealy y otro trimestre de fuerte crecimiento de las ventas de nuestro negocio internacional", ha afirmado el presidente y consejero delegado de la compañía, Scott Thompson.