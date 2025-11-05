Sonelgaz ejecuta de forma inesperada avales por 54,8 millones a Duro Felguera por el proyecto en Argelia

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha procedido de manera "inesperada" a la ejecución de los avales correspondientes al contrato con Duro Felguera para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), por un importe equivalente a 54,8 millones de euros, según ha informado la empresa asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este contexto, el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha indicado que las partes mantenían negociaciones para la solución del proyecto argelino, cuyo memorando de entendimiento fue suscrito entre ambas compañías el pasado mes de abril.

La firma española ha subrayado que esta contingencia ya estaba prevista en su plan de reestructuración aprobado por los acreedores, por lo que no afecta al proceso de homologación judicial en curso.

También ha indicado que emprenderá todas las actuaciones necesarias para defender sus derechos, tanto frente a la ejecución de los avales como en el procedimiento arbitral abierto y en otras reclamaciones vinculadas al proyecto.

Con el memorando de entendimiento, se desbloqueó el contrato suscrito entre Duro Felguera y SPE en febrero de 2014, y que quedó en suspensión en junio de 2024.

La compañía energética argelina presentó ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia una solicitud de arbitraje contra Duro Felguera por la suspensión del acuerdo de Djelfa, consistente en la construcción de una central de ciclo combinado.

El memorando de entendimiento firmado entre Duro Felguera y Sonelgaz incluye la cesión de la central eléctrica de Djelfa en Argelia a una agrupación de empresas lideradas por la compañía China Power Engineering & Consulting Group International Engineering y la resolución "definitiva y amistosa" de todas las controversias y litigios existentes entre la española y la argelina.

Asimismo, el acuerdo fue suscrito por China Power Engineering en su condición de cesionario del contrato, y por la sociedad GE Energy Products France SNC en su condición de fabricante de los equipos.

ARBITRAJE EN ARGELIA

En la solicitud de arbitraje contra Duro Felguera, el cliente argelino pidió levantar la suspensión del contrato, bloqueado desde el pasado mes de junio, y reanudar los trabajos, así como una indemnización de unos 413 millones de euros.

Este fue el 'detonante' que llevó a Duro Felguera a solicitar el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante la justicia asturiana, pues el arbitraje argelino conllevó que la asturiana tuviera que reexpresar sus resultados financieros desde el año 2022, tras provisionar 100 millones de euros en sus cuentas por el proyecto Djelfa.

Con todo, Duro Felguera presentó el mes pasado su plan de reestructuración al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable de su proceso concursal, para su homologación, con un respaldo "muy amplio" de los acreedores y saliendo así del preconcurso que la compañía había solicitado y prorrogado en varias ocasiones.

La compañía ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, cuyo orden del día se centrará exclusivamente en someter a votación la aprobación o el rechazo del plan de reestructuración en todos sus términos.