SpaceX recaudó finalmente 85.700 millones de dólares con su oferta tras el 'greenshoe' de los bancos

Archivo - 30 May 2020, US, Cape Canaveral: SpaceX CEO Elon Musk celebrates the successful launch of a Falcon 9 rocket with the Crew Dragon spacecraft from pad 39A at the Kennedy Space Center during a post launch event at NASA's Vehicle Assembly Building w - Paul Hennessy/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX permitió a la empresa aeroespacial ingresar finalmente unos 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras hayan ejercido completamente la opción de sobreasignación ('greenshoe'), según ha precisado la compañía de Elon Musk.

En concreto, al cierre de la oferta pública inicial se habían vendido un total de 638,89 millones de acciones ordinarias Clase A de SpaceX, incluyendo el ejercicio completo por parte de las entidades suscriptoras de su opción de sobreasignación para adquirir 83,33 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales.

"La emisión de todas las acciones se cerró el 15 de junio de 2026, lo que eleva los ingresos brutos de la oferta pública inicial para SpaceX a aproximadamente 85.700 millones de dólares", ha precisado la empresa, cuyas acciones comenzaron a cotizar en Nasdaq Global Select Market y en el Nasdaq Texas el pasado viernes, bajo el símbolo bursátil 'SPCX'.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities actuaron como coordinadores principales de la oferta.

De su lado, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Societe Generale, Stifel, William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital (USA) Inc., Mirae Asset Securities, Mizuho y Santander actuaron como coadministradores.

De este modo, si la transacción se había convertido desde un principio en la mayor de la historia al levantar inicialmente 75.000 millones de dólares (64.635 millones de euros), la cifra definitiva eleva aún más el listón y amplía la distancia respecto del anterior récord, fijado por Saudi Aramco al levantar más de 29.000 millones de dólares (24.992 millones de euros) con su debut bursátil en 2019.

En sus dos primeras sesiones de cotización, los títulos de SpaceX se han revalorizado un 42,6% respecto de los 135 dólares por acción del precio fijado en la oferta, después de subir un 19,2% en su primera jornada y un 19,6% ayer.

El valor de la compañía ha aumentado así desde los 1,77 billones de dólares (1,52 billones de euros) estimados al precio fijado en la operación para las acciones de SpaceX hasta más de 2,5 billones de dólares (2,15 billones de euros) tras despedir la sesión del lunes en 192,50 dólares.

La cotización de las acciones de la empresa de cohetes, satélites e IA en la negociación previa a la apertura de Wall Street este martes apunta a una subida de casi el 11%.