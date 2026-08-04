Spotify gana 545 millones en el segundo trimestre, frente a las pérdidas del año pasado

Archivo - FILED - 28 April 2021, Berlin: The logo of the Spotify app can be seen on the screen of a smartphone. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de música en 'streaming' Spotify se anotó un beneficio neto atribuido de 545 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, en contraste con las pérdidas de 86 millones contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la empresa.

Los ingresos de Spotify entre abril y junio sumaron 4.777 millones de euros, un 14% más que un año antes, incluyendo 4.331 millones de euros procedentes de suscripciones de usuarios 'premium', un 15% más, mientras que otros 446 millones de euros resultaron de la publicidad servida a los usuarios que usan gratuitamente el servicio, un 1% más.

En el trimestre, el número total de usuarios mensuales activos fue de 777 millones, un 12% más que un año antes y un 2% por encima de la cifra del primer trimestre.

Los suscriptores de pago crecieron un 9% anual, hasta los 300 millones, al tiempo que los usuarios gratuitos avanzaron un 14% anual, hasta los 494 millones.

De cara al tercer trimestre del año, Spotify anticipa que aumentará a 788 millones los usuarios mensuales activos, incluyendo 305 millones de suscriptores 'premium', mientras que confía en alcanzar unos ingresos totales de 5.000 millones de euros, así como un beneficio operativo de 670 millones.

"Aún estamos en las primeras etapas de lo que es posible y seguiremos exigiendo mucho a las inversiones", declaró Gustav Söderström, coconsejero delegado de Spotify.