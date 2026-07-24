Sungrow Renewables desarrolla una cartera de 342 MW de proyectos de almacenamiento energético en España

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MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sungrow Renewables desarrolla una cartera de siete proyectos de almacenamiento energético con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) que suman cerca de 342 megavatios (MW) de potencia instalada, distribuidos entre la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Andalucía, informó la compañía.

En concreto, la cartera de Sungrow comprende los proyectos BESS Cuevas, ALM Vadux Solar y ALM Julben Solar, ubicados en La Vall d'Uixó (Castellón); BESS Santiago, en Lousame (A Coruña); BESS Berja, en la provincia de Almería; y BESS Eunate y BESS Cordovilla, ambos en Navarra.

La empresa, perteneciente al Grupo Sungrow Power Supply, indicó que el conjunto de instalaciones se encuentra vinculado a subestaciones estratégicas de la red de transporte de Red Eléctrica y permitirá aportar una mayor flexibilidad al sistema eléctrico, facilitando la integración de generación renovable y contribuyendo a la estabilidad de la red en un momento de fuerte crecimiento de la electrificación y de la producción de energía limpia.

En conjunto, estos desarrollos disponen de una capacidad de acceso superior a los 330 MW, tanto para generación como para consumo, lo que permitirá almacenar energía en los momentos de mayor producción renovable y devolverla al sistema cuando la demanda lo requiera, mejorando el aprovechamiento de los recursos energéticos y aumentando la resiliencia del sistema eléctrico.

Uno de los aspectos diferenciales de la cartera es la optimización de las infraestructuras de evacuación. En La Vall d'Uixó, los tres proyectos -BESS Cuevas (55 MW), ALM Vadux Solar (55 MW) y ALM Julben Solar (61,5 MW)- compartirán una subestación colectora y la conexión a la subestación Vall d'Uixó 220 kV de Red Eléctrica de España, una solución que favorece un uso más eficiente de la red y reduce la necesidad de nuevas infraestructuras.

Los tres proyectos de Castellón conforman el de mayor capacidad de almacenamiento energético que se está desarrollando en estos momentos en España con una capacidad conjunta de 171,5 MW de potencia instalada y 726,4 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento energético.

El consejero delegado de Sungrow Renewables en Western Europe, Daniel Sánchez, señaló que el proyecto en Castellón representa "una apuesta a largo plazo por el desarrollo de infraestructuras energéticas avanzadas en la Comunidad Valenciana".

"Además de facilitar la integración de nueva capacidad renovable, supone una inversión estratégica en tecnologías de almacenamiento que serán determinantes para garantizar la seguridad de suministro y la competitividad del sistema eléctrico en los próximos años", dijo, añadiendo que se trata de un proyecto "importante para la industria local y regional, en especial la cerámica, pero lo es también para las necesidades de demanda futuras, como puedan ser centros de datos o atrayendo nuevas industrias y fábricas a la zona de influencia del nudo eléctrico".

SOLUCIONES ADAPTADAS A CARACTERÍSTICAS DE CADA NUDO ELÉCTRICO.

En el resto del territorio, Sungrow también apuesta por soluciones adaptadas a las características de cada nudo eléctrico. Así, el proyecto BESS Santiago, de 49,9 MW, se conectará a la subestación Lousame 220 kV mediante una infraestructura compartida con otros promotores. El mismo modelo de colaboración se aplicará en BESS Berja (30 MW), conectado a la subestación Berja 220 kV, y en BESS Eunate (40 MW), vinculado a la subestación Olite 220 kV.

Por su parte, BESS Cordovilla, de 49,9 MW, contará con una subestación colectora propia para su conexión a Cordovilla 220 kV, reforzando la capacidad de almacenamiento en uno de los territorios con mayor consumo industrial del país.