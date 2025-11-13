Talgo registra un Ebitda negativo de 3,3 millones a septiembre por el impacto de Alemania y EEUU

Archivo - Fachada de la sede de Talgo, a 9 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talgo regiStró un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de -3,3 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, frente al positivo de 57,7 millones de euros del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Detrás de esta caída del Ebitda está el ajuste de su proyecto en Alemania para DeusTche Banh, así como el impacto procedente del cierre de un proceso judicial por su proyecto en Los Ángeles (Estados Unidos).

Asimismo, el fabricante de trenes ingresó 443,1 millones de euros en este mismo periodo, lo que supone una caída del 11% respecto a los 497,8 millones del mismo periodo del año pasado, debido también al Efecto de su contrato en Alemania.

Sin el impacto de estos dos elementos, el Ebitda habría ascendido a 36,6 millones de euros y los ingresos a 480,6 millones.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))