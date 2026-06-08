Técnicas Reunidas consigue avances tecnológicos en el aprovechamiento de tierras raras

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas ha conseguido producir con éxito sus primeros kilogramos de óxido de Neodimio/Praseodimio (Nd/Pr) con pureza y especificación comerciales, lo que supone un "importante avance tecnológico" en el estratégico mercado de las tierras raras, ha destacado este lunes la compañía en un comunicado.

El óxido de Nd/Pr es un componente "crítico" que registra una "elevada demanda" para la fabricación de imanes permanentes, "elementos esenciales" en los motores de vehículos eléctricos y en los aerogeneradores, por lo que suponen una "contribución fundamental" al cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Este avance ha sido posible gracias a la aplicación de su tecnología patentada 'Raretech', una solución integral diseñada para "revolucionar" los procesos de separación y purificación de esos elementos.

EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO PERMANET

La producción de óxido de Nd/Pr se ha conseguido en las instalaciones de la planta piloto que la compañía opera en su centro tecnológico ubicado en Madrid.

"Al conseguir producir este componente con pureza y especificación comerciales, Técnicas Reunidas no sólo ha demostrado la viabilidad técnica de esta tecnología, sino que ha aportado una solución tangible a la hoja de ruta de la Unión Europea (UE) en su búsqueda de autonomía en el suministro de materias primas críticas que son esenciales para la descarbonización", ha señalado.

Este avance se ha alcanzado en el marco del proyecto europeo 'PERmanent MAgnet Network for the European Transition' (Permanet) que lidera la empresa española y cuyo objetivo es desarrollar una cadena de valor europea para los imanes permanentes, que son un "factor fundamental" para la transición energética y digital.

En este sentido, Técnicas ha destacado que este "nuevo éxito" en la aplicación de 'Raretech' se suma a la reciente firma por parte de la compañía de dos contratos de servicios e ingeniería que incorporan el uso de esta tecnología propia a la ejecución de los proyectos mineros de tierras raras que desarrollan las empresas australianas Osmond Resources en la provincia andaluza de Jaén y St George Mining en Araxá (Brasil).

El director corporativo de la división de desarrollo de tecnologías propias de Técnicas Reunidas, Javier Limpo, ha declarado que "estos avances refuerzan de manera muy relevante la apuesta estratégica de la firma por el sector de la minería sostenible y las tierras raras con tecnologías que contribuyen a la descarbonización global, así como su posición de referencia como socio de ingeniería y tecnología para escalar estos procesos a nivel industrial".

En cuanto a 'Permanet', Técnicas ha explicado que se trata de una iniciativa financiada por el programa 'Horizon Europe' de la UE que busca asegurar una cadena de valor europea, resiliente y sostenible para los imanes permanentes. De este modo, el proyecto permitirá crear la primera cadena de valor completa europea de producción de imanes permanentes, incluyendo la extracción, procesado y refinado de tierras raras, y la fabricación de imanes.

Este proyecto, que está liderado por Técnicas Reunidas, cuenta con la participación de 34 socios punteros en Europa (17 grandes empresas, siete pequeñas y medianas empresas, cuatro centros de investigación, dos Universidades y cuatro clústers) pertenecientes a once países diferentes.