Telefónica pagó en impuestos 7.472 millones de euros en 2025, el 41% de ellos en España

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica pagó en impuestos 7.472 millones de euros en 2025 en el conjunto de los países en los que tiene actividad, según ha informado este viernes la compañía, que ha indicado que el año pasado destinó 21,3 euros de cada 100 euros de su cifra de negocio a pagos fiscales.

De esos 7.472 millones de euros, 3.043 millones de euros correspondieron al pago de impuestos en España, el equivalente al 40,7% del total, siendo una de las compañías que más contribuye a la recaudación estatal.

En Brasil, la compañía aportó el año pasado 2.207 millones de euros mediante su contribución fiscal directa e indirecta, mientras que la contribución fiscal de Telefónica en Alemania supuso 1.224 millones de euros por la actividad del grupo y el pago de impuestos y tasas.

La teleco ha destacado que esta aportación tiene un impacto directo en las haciendas públicas de estos países y "reafirma su papel como uno de los principales contribuyentes fiscales" en los mercados donde opera.

Del total de 7.472 millones de euros de la aportación fiscal que Telefónica efectuó el año pasado, 2.360 millones correspondieron a impuestos soportados y 5.112 millones de euros procedieron de impuestos recaudados en el ejercicio.

Estos pagos incluyeron impuestos sobre sociedades, tasas locales, contribuciones a la Seguridad Social y otras obligaciones fiscales nacionales y regionales, así como aquellos que la compañía recaudó a terceros para entregarlos al organismo fiscal correspondiente, ha precisado la compañía en un comunicado.

Telefónica ha resaltado además que, siguiendo las directrices de la OCDE, su política fiscal se fundamenta en los principios de negocio responsable de la compañía, "basados en los criterios de integridad, transparencia y compromiso", según recoge su Informe de Transparencia Fiscal 2025.

En este sentido, la teleco ha resaltado que fue una de las 45 compañías que presentaron voluntariamente el Informe de Transparencia en 2024 ante las autoridades fiscales en España.