Telefónica prevé entrar con un 10% ó 15% del capital en la gigafactoría de IA europea para España

Archivo - El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2025, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica planea ostentar una participación minoritaria, de entre un 10% y un 15% del capital, en el consorcio público-privado destinado a construir una de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas que España aspira a acoger.

"Desde un nivel operacional, de inversión, estamos hablando de una minoría. Y cuando hablo de minoría, estoy hablando de entre el 10% y el 15% o algo alrededor de eso", ha revelado el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica, Juan Azcue, ante analistas tras la presentación de las cuentas trimestrales de la 'teleco' presidida por Marc Murtra.

Telefónica ha señalado que su eventual participación en la futura gigafactoría de IA que España aspira a albergar estará condicionada a criterios de valor para el grupo y a un nivel de inversión "limitado".

Azcúe ha recordado que el esquema de financiación de esta gigafactoría europea de IA contempla que cerca de dos tercios de la inversión se cubran con deuda financiera y el resto con fondos propios.

En este contexto, el Gobierno aportará 250 millones de euros al consorcio privado liderado por ACS y Telefónica que desarrollará el proyecto de la gigafactoría de IA, en el que también participan Multiverse, Submer y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) --conocida coloquialmente como 'SEPI Digital'--, que además entrará en el capital de la iniciativa. En este contexto, la inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros.

"La inversión que Telefónica puede hacer aquí es siempre limitada y, por supuesto, en los parámetros que consideramos que son valiosos para el grupo", ha explicado, por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.

En este contexto, los Gobiernos de España y Portugal acordaron explorar una candidatura ibérica para albergar una de las primeras gigafactorías europeas de IA.

España trabaja en una candidatura que contempla Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) como posibles sedes. Si se concreta la colaboración con Portugal, ambos países coordinarán sus proyectos.

En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya se mostró durante el Mobile World Congress (MWC) confiado en que España contará con una de las primeras gigafactorías de IA de Europa, para la que el país presentó su candidatura el pasado mes de junio.

Por su parte, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha señalado que, en este momento, se están centrando en todos los trabajos previos a la preparación de la oferta final y ha precisado que esta deberá presentarse entre junio y julio, mientras que el resultado se espera a finales de año, un proceso en el que, según ha subrayado, están "concentrados en todos los trabajos detrás de la preparación de la oferta".