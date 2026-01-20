Telespazio Ibérica prevé crecer un 50% en el negocio de la conectividad satelital para pesqueros en 2026

Un barco amarrado durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La filial española de Telespazio, la 'joint venture' de las firmas de defensa Thales (33%) y Leonardo (67%), prevé crecer un 50% en el segmento de negocio de la conectividad satelital para barcos pesqueros en 2026 debido a las nuevas obligaciones regulatorias europeas.

La compañía ha explicado que el 85% de la flota pesquera española tendrá que contar de forma obligatoria con conectividad satelital para informar de forma electrónica de sus capturas.

Esta norma, que hasta ahora solo afectaba a los buques de más de 18 metros de eslora y que se irá aplicando de forma gradual a lo largo de los dos próximos años, impactará, según los datos de la empresa, en 8.021 del total de 9.478 buques con los que cuenta en la actualidad la flota pesquera en España.

En este contexto, Telespazio Ibérica trabaja en el diseño de una estrategia para dotar de conectividad satelital a esa parte de la flota pesquera española que hasta ahora no estaba obligada a contar con este tipo de tecnología.

De este modo, la empresa ha señalado que la implementación de esta normativa reforzará su presencia en este sector, en el que aspira a crecer un 50% en dotar de conectividad satelital a los grandes pesqueros españoles, aquellos que tienen más de 30 metros de eslora, para pasar de los 291 conectados en la actualidad a un total de 437 en 2026.

"Esta conexión se hará, tal y como se realiza ahora, con la colaboración de los dos operadores satelitales OneWeb y Starlink", ha detallado la empresa, que también tiene entre sus objetivos para este año la expansión hacia nuevos segmentos de negocio marítimos, como ferris, embarcaciones de recreo, yates y grandes veleros.

"Telespazio Ibérica suma a estos barcos los 8 buques de la Armada Española a los que ya presta conexión satelital, a una flota de 20 patrulleras de Guardia Civil que operan entre Europa y el norte de África y a los 10 buques oceanográficos con los que cuenta el Gobierno español", ha añadido.

Además, la empresa se ha adjudicado hace poco un contrato de alrededor de 1 millón de euros de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para dotar de conectividad satelital segura y de alta capacidad a los barcos que patrullan las fronteras marítimas de la Unión Europea.