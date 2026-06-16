Tendam dispara un 26% su beneficio en 2025, hasta 112 millones, tras aumentar sus ingresos casi un 7%

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Tendam Brands, grupo de moda que cuenta con marcas como Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia y Slowlove, entre otras, disparó su beneficio un 26% durante su ejercicio fiscal 2025, hasta los 112 millones de euros, siendo estos los primeros resultados tras la entrada del 'holding' de Abu Dhabi Multiply Group, ahora 2PointZero, como máximo accionista de la empresa el mes de julio del pasado año.

En concreto, la empresa española, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, aumentó sus ingresos un 6,8%, alcanzando los 1.467 millones, al tiempo que las ventas a superficie comparable se incrementaron de forma similar, en un 6,1% respecto al ejercicio 2024.

Con España, Portugal y México como sus mercados principales, la compañía registró un crecimiento de sus ventas totales en México (un +17,9% a tipo de cambio corriente), mercado en el que opera directamente 88 tiendas propias (11 más que el ejercicio anterior) y en el que "ha desplegado su club de fidelidad y consolidado su negocio digital como parte de su capacidad omnicanal".

INCREMENTÓ SUS VENTAS EN TODOS LOS SEGMENTOS

Los ingresos digitales se incrementaron en un 12,9% durante el ejercicio, según ha indicado la empresa en un comunicado este martes. En cuanto a los segmentos de cliente, Tendam ha detallado que aumentó sus ventas en todos ellos.

Así, el segmento adulto (Cortefiel y Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove y OOTO) aumentó un 7,8%, hasta los 394,6 millones de euros; el segmento especialista (Women'secret, Dash and Stars y HI&BYE) se incrementó en un 9,9%, hasta los 466,8 millones de euros; y el segmento joven (Springfield, High Spirits y Springfield Kids) aumentó un 3,5%, hasta los 495 millones de euros.

Por su parte, Fifty, el outlet de Tendam que incluye también la marca propia Milano, registró un crecimiento del 5,5% hasta los 111 millones de euros. La compañía alcanzó un margen bruto del 62,4% en 2025, al tiempo que el Ebitda ascendió a 368 millones, lo que supone una subida del 9,4% respecto al ejercicio 2024.

El presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, ha señalado que estas cifras "confirman la potencia de Tendam como un ecosistema omnicanal único y diferencial en el mercado".

"Un modelo estratégicamente sólido que ha alcanzado los casi 1.500 millones de ingresos con crecimientos por encima del mercado en ventas totales, ventas comparables, Ebitda y beneficio", ha añadido, subrayando que "siguen creciendo en el mercado y fortaleciendo su conexión con el cliente a través de la analítica avanzada, la apuesta decidida y acelerada por la inteligencia artificial (IA) y una propuesta multimarca que es referente".

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 LAS VENTAS CRECIERON UN 10,4%

En lo que respecta al desempeño del primer trimestre del ejercicio 2026 (del 1 de marzo al 31 de mayo) las ventas totales de Tendam se incrementaron en un 10,4%, hasta alcanzar los 288,2 millones de euros, un 9,2% a superficie comparable.

Durante el período, el Ebitda se incrementó en un 11,9% hasta los 62,7 millones. En este sentido, la firma ha apuntado que "a pesar de las incertidumbres geopolíticas y económicas, se muestra confiada en la fortaleza del modelo y en mantener niveles de crecimiento similares".

En términos operativos, el plan de expansión y apertura de tiendas se acelera para superar las 100 aperturas en 2026, donde el protagonismo vendrá de la mano de los nuevos formatos como Hoss Intropia, SlowLove, OOTO o Dash and Stars.

"Si 2025 destacó por nuestro crecimiento y por un cambio de mayoría accionarial, liderado por 2PointZero, que calificaría de exitosa y ordenada, 2026 representa el inicio del despliegue de todo el potencial de Tendam: en expansión internacional, desarrollo de formatos propios para las nuevas marcas, ampliación de tiendas existentes, potenciación de nuestro negocio digital y apuesta decisiva de la inversión en IA para acentuar nuestras ventajas diferenciales", ha enfatizado el directivo.

Por último, Miquel ha concluido que "a pesar de las turbulencias geopolíticas y económicas a nivel global, Tendam ha cerrado su primer trimestre creciendo por encima de mercado en cada uno de los principales mercados en que operan". "Esto demuestra, de nuevo, la potencia de nuestro modelo diferencial y nos hace mirar el futuro con confianza y ambición por todo lo que queda por construir", ha zanjado.