Las terrazas, bajo presión legislativa pese a aportar hasta el 25% de los ingresos de bares y restaurantes

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las terrazas son un motor económico para la hostelería, ya que aportan entre el 20 y el 25% de la facturación de bares y restaurantes, y al mismo tiempo actúan como espacios de convivencia que dinamizan la vida social en ciudades, barrios y pueblos, contribuyendo a mantener las calles vivas, pese a la creciente preocupación del sector por la presión legislativa que, alertan, pone en riesgo este modelo de ocio y de negocio.

Así lo han defendido este jueves Hostelería de España, Hostelería Madrid, CEOE, Cepyme, Marcas de Restauración y AMER en un acto celebrado en 'La Taberna de Madrid Pa'Bajo', en el barrio madrileño de Las Tablas, donde han presentado una alianza abierta para reivindicar el valor de las terrazas en la configuración del paisaje urbano, la dinamización del comercio local y la mejora de la seguridad en las calles.

Para el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, las terrazas son espacios "clave" que diferencian a la capital de España como ciudad. "Nos definen como comunidad. Madrid tiene enormes atractivos y uno de los principales son sus terrazas, espacios de ocio seguro y ordenado que revitalizan entornos, cohesionan barrios y ayudan a que cientos de empresas especialmente pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos puedan abrir cada día la persiana", ha añadido.

El secretario general de Cepyme, Fermín Albaladejo, ha destacado el impacto colateral en positivo que tiene una terraza en los negocios cercanos: "La hostelería y las terrazas desempeñan un papel esencial para la dinamización de los barrios en España".

En resumen, Albaladejo ha defendido que la hostelería no solo sostiene a miles de pymes, sino que también impulsa el empleo, refuerza la identidad cultural de los barrios, dinamiza el espacio público y contribuye al equilibrio territorial.

Desde CEOE, Inmaculada Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte, ha subrayado el papel de España como referente turístico internacional, donde el estilo de vida, la hostelería y, muy especialmente, las terrazas, forman parte de la experiencia que los visitantes identifican como diferencial.

El presidente de Hosteleria de España, José Luis Álvarez Almeida, ha puesto en valor las terrazas como elemento "identitario" de la cultura española. "Representan un modelo de ocio que puede verse amenazado por las constantes presiones legislativas, como las ordenanzas cada vez más restrictivas", ha detallado.

Para el presidente de Hostelería de España esta presión a las terrazas "no sólo supone un ataque a la viabilidad de muchos negocios, cuya rentabilidad depende de las ventas en terrazas, sino que conlleva un cambio en la forma de ocio, que afecta al conjunto de la sociedad".

PROHIBICIÓN DE FUMAR EN TERRAZAS

Con respecto al proyecto de ley que contempla la prohibición de fumar en terrazas, desde Hostelería de España se considera que se trata de una medida que "perjudica a un sector sin cumplir el objetivo de la ley, que es la reducción del consumo, ya que simplemente se desplazaría a otros espacios menos preparados".

Además, esta medida generaría, según la organización, "confusión entre los clientes, especialmente los turistas, ya que esta medida no está vigente en ningún país de Europa, a excepción de Suecia".

"Las organizaciones participantes comparten el espíritu de la ley de alcohol y menores, que es impedir el acceso de los menores al alcohol, si bien ponen sobre la mesa que no se ha puesto el foco sobre uno de los principales problemas al respecto, el botellón", ha criticado

LEY DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

A este respecto, el socio director de AEI (Análisis Económico Integral), Miguel Marín, ha presentado las principales conclusiones del Estudio 'Impacto económico de las restricciones del Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas de menor edad'.

El estudio refleja que las marcas cerveceras hacen una inversión de 600 millones de euros anuales en promoción, con un porcentaje muy alto dedicado al patrocinio de mobiliario de terrazas.

La desaparición de esos patrocinios supondría unas pérdidas de entre 1.100 y 1.680 millones de euros (incluyendo las pérdidas por eventos deportivos y culturales).

En cuanto a los empleos en riesgo, según AEI existirían entre 8.000 y 10.200 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos) que podrían perderse o precarizarse.

Estas consecuencias serían especialmente impactantes en aquellos pueblos en riesgo de perder el único bar que tienen, que según datos de AEI se estiman, en el peor de los escenarios, en un total de 235 municipios.

Esto supone un 20% de los que hoy cuentan con un solo bar abierto, y que se concentran especialmente en la denominada "España vaciada", donde el bar tiene una función de cohesión y vertebración social especialmente significativa, afectando a más de medio millón de habitantes.