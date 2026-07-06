Thales comprará el 35,5% de la familia Gorgé en Exail y lanzará una OPA para alcanzar el 100%

Archivo - FILED - 05 April 2017, Hamburg: Visitors flock to the booth of Thales at the Aircraft Interiors Expo in Hamburg. French defence giant Thales reported that its sales for the first nine months of 2024 were ·14.1 billion ($15.2 billion), up 6.2\% o - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo aeroespacial y de defensa francés Thales ha suscrito un acuerdo vinculante con el consorcio de la familia Gorgé para la adquisición de su participación combinada del 35,51% en Exail Technologies, con vistas a adquirir el 100% del grupo de robótica autónoma y drones submarinos, mediante una oferta pública de adquisición obligatoria que valora la empresa en 3.900 millones de euros.

La transacción se basa en un precio de 134 euros por cada acción de Exail, lo que implica una prima de casi el 10% sobre el precio del cierre del pasado viernes y del 44% con respecto al precio de la acción de Exail a 25 de junio de 2026, lo que representa un valor empresarial para Exail de 3.900 millones de euros.

El anuncio de la transacción llega después de que el pasado viernes Safran confirmase que habían concluido sin acuerdo las negociaciones para una posible adquisición de Exail que comenzaron el pasado 26 de junio.

Se prevé que la adquisición de la participación de la familia Gorgé se cerrará en el tercer trimestre de 2027, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y antimonopolio habituales, tras lo que Thales presentará ante la Autoridad del Mercado Financiero (AMF) una oferta pública de adquisición obligatoria por el 100% de las acciones de Exail y los bonos de ODIRNANE (Obligaciones de Duración Indeterminada Reembolsables en Efectivo y/o en Acciones Nuevas o Existentes), cuyo cierre se prevé para principios de 2028 como máximo.

Mediante esta adquisición, que ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Exail, Thales aumentará su presencia en el mercado de la guerra submarina, beneficiándose de la amplia experiencia de Exail en sistemas no tripulados de contramedidas contra minas y sistemas de drones marítimos.

Thales prevé que se generarán importantes sinergias mediante una mayor I+D conjunta y la combinación de plataformas comerciales y de producción, ambas con sólidas trayectorias de desarrollo. Estima que las sinergias comerciales podrían generar 500 millones de euros adicionales en ingresos en un plazo de 10 años.

Además, Thales prevé que una mayor eficiencia operativa podría contribuir con más de 60 millones de euros adicionales de EBIT ajustado para 2030. La contribución total al EBIT ajustado derivada de las sinergias alcanzaría los 90 millones de euros para 2032.

"Con esta adquisición, Thales y Exail planean unir fuerzas. Juntos, gracias a nuestro talento y capacidades, fortaleceremos nuestra base industrial de alta tecnología y la innovación para nuestros clientes de defensa y civiles de primer nivel, al tiempo que reforzamos la soberanía tecnológica de Europa", ha declarado Patrice Caine, presidente y consejero delegado de Thales.

Con unos ingresos de 479 millones de euros en 2025, un crecimiento de dos dígitos previsto para 2026 y más de 2200 empleados, Exail es un grupo industrial dual de alta tecnología, con sede en París y especializado en tecnologías de vanguardia en robótica, navegación, aeroespacial y fotónica.