Un total de 41 restaurantes de 14 CCAA, nominados como mejores aperturas de 2025 en España

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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 restaurantes de España, repartidos por 14 comunidades autónomas, han sido nominados como las mejores aperturas de 2025 en la quinta edición de los TheFork Awards, según informa en un comunicado.

En concreto, todos los espacios han sido seleccionados por un jurado de 56 chefs reconocidos con estrella Michelin, entre los que figuran Ángel León (Aponiente), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Paco Morales (Noor), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Elena Arzak (Arzak), Nacho Manzano (Casa Marcial), Ramón Freixa (Atelier), Carito Lourenço (Fierro), Begoña Rodrigo (La Salita) o Lucía Freitas (A Tafona), entre otros.

De esta forma, a nivel geográfico, esta quinta edición cuenta como novedad con la entrada en el ranking de Extremadura y Asturias, con un establecimiento nominado en cada una de ellas. Por ciudades, un total de 27 integran la selección repartidas en 20 provincias que confirman la riqueza gastronómica que existe en la actualidad en España, tanto en las grandes capitales, como en los pequeños municipios.

Así, Cataluña es la región más representada con nueve espacios como Melós, Casa Fiero, Direkte, Franca y Macambo (todos ubicados en la ciudad de Barcelona), así como Can Gelada (Riudellots de la Creu, Girona), La Cort del Mos (Palamós, Girona), Unça (Banyoles, Girona) y Fonda Cal Ros (Girona), seguida de la Comunidad Valenciana con seis restaurantes como Amas (Calpe, Alicante), Bar Bèra, Casa Pescadores y La Oficina (los tres en Valencia capital), Plegat (Alicante) y Talaia (Altea, Alicante).

Por su parte, la Comunidad de Madrid cuenta con cinco nominados como son Tetsu, Caja de Cerillas, Manifiesto 13, Flor y Pipilacha, mientras que el País Vasco tiene cuatro restaurantes Etxemaite (Donostia, Guipúzcoa), Muina (Zumaia, Guipúzcoa), Euskalduna by Etxanobe y Mokadu (ambos en Bilbao, Vizcaya).

En Andalucía están nominados tres espacios como Clomada (Málaga), Martie (Jerez de la Frontera, Cádiz) y Milonga (Córdoba), al igual que Murcia, con Pepe Juan Barra, Barra Pomelo y La Macetúa, mientras que de Baleares figuran Ritma (Fornalutx, Mallorca) y Pueblo (Sóller, Mallorca) y en Cantabria están La Bena Bar de Vinos y Seña Wine Bar, ambos en Santander.

Castilla y León cuenta con dos aperturas como la de La Barra de Gonzalo (Salamanca) y Arrope (Rueda, Valladolid), mientras que en Asturias figura Native (Lastres), por Canarias estará Lava (Puerto de la Cruz, Tenerife); en Extramadura, Dromo (Badajoz), en Galicia, D'Obra (Melide, A Coruña) y en La Rioja estará San Nicolás (Logroño).

De esta forma, los usuarios de la plataforma pueden votar sus aperturas favoritas entre los nominados que han sido seleccionados por el jurado desde ayer y hasta el próximo domingo 11 de octubre. Así, el más votado recibirá el galardón People's Choice Award como mejor apertura de 2025, tomando el relevo a The Library (Madrid) que se hizo con el premio el pasado año, y un total de nueve restaurantes serán reconocidos como finalistas, en una ceremonia que tendrá lugar el 16 de noviembre, en el Gran Teatro Caixabank de Madrid.