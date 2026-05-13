Turismo afronta la temporada alta con "tranquilidad y optimismo"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado hoy que afronta la temporada alta con "tranquilidad y optimismo" porque "hay más reservas de pasajeros de las líneas de las compañías aéreas" así como de pernoctaciones.

Hereu, en declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar un desayuno de trabajo con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha afirmado que, en España, está "creciendo más el ingreso del turismo que el número de visitantes".

"Y esto significa que el modelo que apuesta más por la calidad que por el volumen está funcionando", ha resaltado señalando que este país tiene "liderazgo turístico" y "un crecimiento sostenible".

"Ahora, es verdad que a la vez estamos muy pendientes de lo que es la provisión de la energía que mueve el transporte aéreo, que es el queroseno", ha añadido.

No obstante, ha señalado que "España nuevamente en este tema expresa fortaleza, porque tenemos muchas refinerías y porque tenemos muy diversificado el aprovisionamiento de la materia prima para producir queroseno".

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO EN LA INDUSTRIA

Hereu ha recordado cómo, el pasado 20 de marzo, el Gobierno de España aprobó medidas para afrontar las consecuencias de un conflicto armado en el que, además, ha puntualizado, "España ha liderado la respuesta, porque creemos que en el mundo uno tiene que cumplir la legislación internacional".

Ha asegurado que "la apuesta por las renovables le está dando mayor competitividad a la industria española" y también "mayor autonomía estratégica". "Por tanto, el no depender tanto de los combustibles fósiles, le da a España mayor resiliencia, mayor capacidad de resistencia", ha resaltado.

España, ha afirmado, "está llamada a ser uno de los grandes hubs industriales de Europa", porque está "atrayendo mucha inversión industrial" y porque está "invirtiendo más que nunca con los fondos Next Generation en la transformación industrial, con dos grandes vectores, la transformación digital y la transición energética, que ambas dan ventajas competitivas".