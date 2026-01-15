Uber Eats dejará de trabajar con repartidores autónomos en España

Archivo - Un 'rider' de Uber Eats circula por la Puerta del Sol, en Madrid (España)- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Uber Eats, la plataforma de reparto de comida a domicilio, ha anunciado su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España, según informa en un comunicado.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", ha asegurado un portavoz de la plataforma.

De esta forma, la plataforma ha explicado que los repartidores que todavía utilizan su aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de sus flotas colaboradoras.

"Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", han recalcado.

De esta forma, la plataforma de 'delivery' sigue los pasos de Glovo, que en diciembre de 2024 anunció su cambio de modelo en España para operar con repartidores laborales en vez de autónomos, como parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

Uber Eats recuerda que ya se adaptó a la Ley Rider en 2021, apostando por el modelo laboral en España, mientras que en 2022 operaba ya con un modelo híbrido en el que sus repartidores podían elegir entre ser asalariados o autónomos. Así, en 2025, más de 7.000 repartidores fueron contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

JUST EAT SE "ALEGRA" DE LA DECISIÓN DE UBER EATS

Por su parte, Just Eat se ha congratulado por la decisión adoptada por Uber Eats. "Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos", han señalado desde la compañía, que precisa que la "clave" ahora será "conocer en qué términos se materializa".

La plataforma de 'delivery' ha reiterado que el modelo operativo a seguir en España "siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores". "Han pasado casi cinco años desde la ley Rider, y finalmente parece que el sector converge", ha celebrado.

Just Eat, que recuerda que son "pioneros" en el ámbito laboral del sector, asegura que tiene una hoja de ruta "muy clara", y el primer objetivo a cumplir es la "construcción de un convenio colectivo sectorial de aplicación estatal, que cubra las singularidades de la industria y que comprometa a todos los actores".

DÍAZ, SATISFECHA CON LA DECISIÓN DE LA PLATAFORMA

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse la decisión de Uber Eats de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España.

"No puedo más que mostrar satisfacción porque es una muy buena noticia y esto es una evidencia de que legislar sirve. No hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que se coloque al margen de la ley, y ahora mismo, las grandes empresas de distribución en España cumplen con la Ley Rider", ha asegurado Díaz tras reunirse este jueves con supermercados cooperativos.

La titular de Trabajo ha avanzado que con esta decisión van "aflorar a más de 50.000 personas que eran falsos autónomos en España". "He dicho ya hace muchísimos años que un trabajador con una 'app' en su mano y una bicicleta no era un emprendedor", ha indicado.

"Van a aflorar más de 50.000 puestos de trabajo que se van a laboralizar con un impacto por los procesos administrativos de más de 100 millones de euros y éste es el camino. Ahora, las grandes empresas de 'delivery' en España estarían cumpliendo con esta ley", ha asegurado.