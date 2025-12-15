Uber Eats incorpora 41 supermercados BM de la Comunidad de Madrid a su oferta de compra a domicilio

Archivo - Un repartidor de Uber Eats en moto. - UBER EATS - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

BM Supermercados (Grupo Uvesco) se ha integrado este lunes en la oferta de compra a domicilio de Uber Eats, una alianza que arranca con la incorporación al servicio de 41 supermercados en la Comunidad de Madrid y que, según las compañías, se irá ampliando de forma progresiva hasta incluir más de 200 tiendas en las ciudades donde tienen presencia.

El acuerdo permitirá a los usuarios de Uber Eats acceder desde la aplicación a un surtido completo de alimentación, frescos, bodega, droguería y perfumería, "con la misma propuesta de valor de los supermercados", que destacan su apuesta por el producto fresco, local y de calidad.

La directora de retail de Uber Eats en España, Marta López Saavedra, ha señalado que la llegada de BM Supermercados refuerza su apuesta por el supermercado, y ofrece a los usuarios "más opciones para hacer su compra diaria con la máxima comodidad y al mismo precio que en tienda".

Por su parte, según el director de gestión de tiendas y marketing de Grupo Uvesco, Miguel Ángel Zamorano, el acuerdo forma parte de su compromiso por adaptarse a sus clientes y "ofrecer distintas fórmulas de compra", acercando su modelo basado en "la calidad del producto fresco, en el surtido de las mejores marcas y en el servicio al mayor número de clientes y momentos de consumo".

Con esta alianza, Uber Eats continúa ampliando su propuesta más allá de la restauración, reforzando la categoría de supermercado con acuerdos con comercios regionales líderes, ofreciendo a los usuarios una experiencia de compra ágil, fiable y cada vez más completa, de acuerdo con la plataforma.