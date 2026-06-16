La UE acuerda nuevas normas para la producción y comercialización de semillas

Archivo - Banderas de la Unión Europea - NICOLAS MAETERLINCK / BELGA PRESS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para reformar las normas sobre producción y comercialización de semillas y otros materiales de reproducción vegetal, con el objetivo de reforzar la biodiversidad agrícola, apoyar los cultivos de conservación y adaptados a las condiciones locales y garantizar materiales de mayor calidad frente a los retos medioambientales y climáticos.

El pacto establece un marco común para toda la Unión Europea con procedimientos armonizados y más flexibles para productores y otros operadores, además de incorporar nuevas herramientas digitales y técnicas de producción y control para reducir las cargas administrativas y mejorar la trazabilidad.

La reforma sustituirá varias directivas sectoriales por un reglamento único, en una revisión de la legislación europea sobre material reproductivo vegetal que, en algunos ámbitos, apenas había sufrido cambios sustanciales desde la década de 1960.

Asimismo, mantiene la obligación de examinar el valor para el cultivo y el uso sostenible de las nuevas variedades agrícolas, salvo en el caso de las gramíneas para césped, y conserva este requisito para la patata y la vid.

También prevé normas más flexibles para la conservación de recursos genéticos y para los cultivos adaptados a las condiciones locales, así como para la producción ecológica, con el objetivo de proteger la biodiversidad.

El acuerdo deberá ser ratificado formalmente por ambas instituciones antes de su adopción definitiva, aunque las nuevas disposiciones no comenzarán a aplicarse hasta cuatro años después de su entrada en vigor.