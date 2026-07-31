La UE registra la nueva Denominación de Origen Protegida de aceite de las Sierras Espadán y Calderona

Archivo - Imagen de recurso de aceite y olivos en Castellón. - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

VALENCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha publicado en su Diario Oficial el reglamento por el que se inscribe la Denominación de Origen Protegida (DOP) aceite de las Sierras Espadán y Calderona en el registro comunitario de e indicaciones geográficas protegidas.

Esta nueva DOP comprende aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen elaborado principalmente con la variedad autóctona serrana de Espadán, junto con otras variedades minoritarias como villalonga, canetera, morruda y arbequina. Se trata de un aceite "reconocido por su elevada calidad y por un perfil sensorial singular", subraya el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Destaca por su sabor dulce y suave, con un marcado carácter afrutado y notas de almendra verde y hierba fresca. Presenta un color que oscila entre el verde y el amarillo y ofrece en boca un ligero picor y un delicado amargor final, que aportan frescura, equilibrio y persistencia.

Estas características son fruto de la combinación de la variedad autóctona, las condiciones naturales de cultivo y las prácticas tradicionales de elaboración. La recolección temprana de la aceituna, directamente del árbol y antes de su completa maduración, permite preservar la calidad del fruto, minimizar los procesos de oxidación y potenciar el perfil aromático característico de este aceite.

La zona de producción se sitúa en el entorno de los parques naturales de la Sierra de Espadán y la Sierra Calderona e incluye 28 municipios de las provincias de Castellón y Valencia. Se trata de un territorio de elevado valor ambiental, caracterizado por un relieve montañoso, suelos pobres y pedregosos y un clima mediterráneo influido por la proximidad al mar.

La brisa de levante y el rocío nocturno contribuyen a reducir el estrés hídrico de los olivos y favorecen una maduración más lenta de las aceitunas, factores que se traducen en un mayor contenido de pigmentos naturales y en el perfil aromático que distingue a este aceite.

Con esta nueva inscripción, España alcanza las 399 figuras de calidad diferenciada reconocidas por la Unión Europea y refuerza su posición como uno de los países líderes en la protección y valorización de productos agroalimentarios vinculados a su territorio.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) constituyen uno de los principales instrumentos para preservar el patrimonio agroalimentario europeo, garantizar el origen y la calidad de los productos y generar valor añadido en el medio rural.

En España, estas figuras representan la unión entre tradición, conocimiento, sostenibilidad e innovación, y contribuyen a proyectar internacionalmente la excelencia de la producción agroalimentaria española.