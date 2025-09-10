UGT y CCOO anuncian movilización en las calles por la reducción de jornada y censuran el veto de PP, Vox y Junts

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (2i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (2d), durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo respectivamente, han lamentado que la suma de PP, Vox y Junts haya derribado en el Congreso el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero pese a la derrota, los sindicalistas han avisado de que seguirán peleando en las calles con movilizaciones y presión política hasta que esta medida consiga aprobarse.

Tanto Álvarez como Sordo han lamentado el resultado final de la votación y han denunciado que PP, Vox y Junts hayan decidido directamente bloquear la norma e impedir continuar su tramitación en el Parlamento.

LAS "MENTIRAS" DE JUNTS

Álvarez Ha dicho que es "mentira" el argumento que ofrece Junts para presentar una enmienda de totalidad, pues el partido dice que está a favor de reducir la jornada pero no en los términos que plantea la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Álvarez ha señalado que de ser así, en el trámite parlamentario del proyecto de ley los posconvergentes "tienen la oportunidad" de hacer aportaciones e introducir elementos que consideren necesarios en la normativa. "En realidad es mentira. No están a favor de la reducción del tiempo de trabajo, no quieren cambiar nada", ha aseverado.

Por su parte, Unai Sordo ha apuntado que lo lógico sería permitir la tramitación del proyecto para introducir después enmiendas al articulado. "Es de muy poca calidad democrática, en mi opinión, lo que aquí ha pasado", ha aseverado.

No obstante, los sindicalistas han avisado que esta es una batalla en la que no van a cejar y organizarán más movilización en las calles para revertir el "secuestro" que han hecho "las tres derechas" de debatir el proyecto de ley, que los sindicatos tienen como punto de partido para luego continuar a las 32 horas semanales.