Últimos días para cobrar los dividendos de enero: Cuánto pagan Repsol, Cellnex, Acerinox y Amadeus

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro empresas del Ibex 35 -Repsol, Cellnex, Acerinox y Amadeus- repartirán a sus accionistas algo más de 1.132 millones de euros en dividendos durante lo que queda de enero, según datos de Europa Press basados en los calendarios remitidos por las compañías cotizadas a la Bolsa española.

En concreto, Repsol abonará en torno a 564 millones de euros,

Cellnex pagará 252 millones, Acerinox desembolsará 249 millones y Amadeus retribuirá algo más de 450 millones, de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir del número de acciones en circulación y del dividendo previsto por título.

Hoy es el último día para adquirir acciones de Cellnex con derecho a dividendo, que retribuirá a sus accionistas 0,37 euros brutos por acción este jueves, 15 de enero.

Por su parte, Repsol pagará este miércoles, 14 de enero, un dividendo de 0,50 euros brutos por acción. La fecha para adquirir acciones con derecho a dividendo ya ha transcurrido la semana pasada.

En esta línea, el consejo de administración de Amadeus de diciembre ha acordado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 por un importe fijo de 0,53 euros brutos por acción, el pago se hará efectivo este viernes, 16 de enero, mientras que la fecha de exclusión ('ex-date') ha quedado fijada para este miércoles, 14 de enero.

No obstante, Amadeus ha precisado que esta política de dividendos podría verse sujeta a cambios en función de las previsiones del mercado, las circunstancias financieras, la propia evolución del negocio o las necesidades de caja y obligaciones de deuda de la sociedad. En caso de producirse cualquier alteración, la compañía procederá a realizar la comunicación oportuna al mercado.

Asimismo, Acerinox cerrará los pagos del mes el viernes de la próxima semana, 23 de enero, con un dividendo de 0,31 euros brutos por acción. El 21 de enero será la fecha a partir de la cual las acciones de Acerinox cotizarán sin derecho a este dividendo.