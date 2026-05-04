Único Hotels adquiere el Palacio de Luces en Asturias y consolida su expansión en el norte de España

Archivo - Palacio de Luces en Asturias - JOSE ANTONIO CHAVERO MURILLO - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Único Hotels ha cerrado la adquisición del hotel Palacio de Luces (Asturias) a la operadora CoolRooms Hotels, según ha informado el grupo este lunes en un comunicado.

La operación, cuyo importe no ha trascendido, supone la entrada de la firma liderada por Pau Guardans en el mercado hotelero del norte de España y se enmarca en su plan estratégico de expansión en activos singulares de alto valor patrimonial.

Palacio de Luces es un complejo de lujo ubicado en una edificación de 1580 situada en las proximidades de la Sierra del Sueve y los Picos de Europa. La propiedad cuenta con 44 habitaciones, 13.000 metros cuadrados de zonas verdes, área de spa, piscina climatizada y espacios destinados a eventos.

El activo dispone de una Llave Michelin y mantiene su vinculación a la red internacional Small Luxury Hotels of the World.

El plan de negocio para este activo contempla una adecuación paulatina de las instalaciones, la mejora del equipamiento de las habitaciones y la potenciación del área de bienestar, buscando consolidar el inmueble como un 'hotel destino' dentro del circuito turístico de la cornisa cantábrica.

En el ámbito operativo, el grupo impulsará una reestructuración de la oferta gastronómica a través del restaurante Tella. La nueva dirección prevé ampliar el alcance culinario del establecimiento para integrar productos y tradiciones de todo el arco cantábrico y atlántico, siguiendo el modelo de gestión que la cadena aplica en el resto de sus activos para maximizar la rentabilidad a través de una propuesta de valor diferenciada.

Tras esta adquisición, la cartera de Único Hotels alcanza las siete propiedades operativas en territorio nacional. El grupo cuenta actualmente con dos establecimientos en Madrid (Hotel Único y The Principal), uno en la Costa Brava (Mas de Torrent), dos en Mallorca (Finca Serena y The Lodge) y uno en Andalucía (Finca La Bobadilla), además de la nueva incorporación en Asturias.

La empresa familiar, fundada en 2004, reafirma con este movimiento su política de inversión en activos con fuerte identidad local y potencial de diferenciación.

La integración de Palacio de Luces responde a la voluntad del grupo de diversificar su presencia geográfica en destinos con alta demanda de turismo de lujo, optimizando su porfolio mediante la adquisición de edificios históricos con ventajas competitivas en ubicación y patrimonio.