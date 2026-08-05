La Unión Europea registra la nueva Indicación Geográfica Protegida Pernil Cerretà

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha registrado la nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pernil Cerretà, que se produce en 24 comarcas catalanas, informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado este miércoles.

El Pernil Cerretà es un producto cárnico curado-madurado elaborado a partir de la extremidad posterior del cerdo de capa blanca, sometido a un proceso de curación de, al menos, siete meses en el caso del jamón deshuesado y de nueve meses cuando se presenta con hueso.

Se distingue por no someterse a un proceso de ahumado y por el empleo de pimienta durante su elaboración, junto con un proceso de secado-maduración a temperaturas más elevadas que las utilizadas en la mayoría de los jamones curados europeos.

Todo el proceso de producción, desde la recepción de la materia prima hasta la curación total del jamón, debe realizarse dentro de las 24 comarcas incluidas en la IGP para garantizar la calidad del producto, su trazabilidad y el mantenimiento de sus características tradicionales.

Con este nuevo reconocimiento, España alcanza las 400 figuras de calidad diferenciada registradas en la Unión Europea y "consolida su posición como uno de los países con mayor número de indicaciones geográficas reconocidas".