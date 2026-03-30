Unión de Uniones insta a impulsar la producción nacional del azafrán tras el conflicto en Irán

Archivo - Detalle de la flor del azafrán - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que está realizando un seguimiento del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los sectores agroganaderos, insta a impulsar la producción nacional del azafrán, uno de los cultivos que podría verse revalorizado en el contexto actual, según informa en un comunicado.

En concreto, ha recordado que Irán es el principal país de origen del azafrán importado en España y el mayor productor a nivel mundial al concentrar alrededor del 90% de la producción global, que se estima en unas 400 toneladas anuales. Frente a ello, la producción española se sitúa actualmente por debajo de los 500 kilos, una cifra que refleja el profundo retroceso del cultivo en las últimas décadas en nuestro país que, a principios del siglo pasado, producía 150 toneladas al año.

La organización ha explicado que esta caída no puede atribuirse a una única causa, porque entre los factores que contribuyen al declive figuran el carácter estacional del cultivo, la elevada necesidad de mano de obra en un periodo muy corto y su tradicional consideración como actividad complementaria a la renta agraria. A ello se suma la falta de evolución del sector en términos de innovación y apoyo institucional, así como la competencia de azafrán de otros orígenes, con precios más bajos.

Unión de Uniones ha recordado que desde mediados de los 80, la industria y la distribución comenzaron a recurrir a la importación de azafrán, principalmente desde Irán, para reducir costes frente a la producción nacional, más exigente en términos técnicos y, por tanto, más costosa. Este azafrán importado ha sido posteriormente, en muchas ocasiones, acondicionado, envasado y comercializado como producto español, a veces sin una trazabilidad clara, lo que ha generado confusión en el mercado.

Ante la situación actual, la organización considera que el contexto internacional debe interpretarse como una oportunidad para relanzar el sector. "España tiene margen para reactivar un cultivo emblemático y estratégico desde el punto de vista económico, social y cultural", han indicado.

En este contexto, Unión de Uniones insiste en la necesidad de articular políticas públicas que respalden de forma efectiva a un sector que está luchando por mantenerse y crecer.

Así, la organización agraria hace un llamamiento a las administraciones públicas para que refuercen los mecanismos de control, se garantice una correcta información al consumidor y se eviten prácticas que puedan inducir a error ya que esto contribuirá a poner en valor un producto de alta calidad y con una fuerte tradición en España.