Unión de Uniones pide a Sánchez que rechace la propuesta de recortes de Chipre que pueda debilitar la PAC

Unión de Uniones pide a Sánchez que rechace la propuesta de recortes de Chipre al Marco Financiero Plurianual. - UNIÓN DE UNIONES

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la Oficina de Representación que rechacen cualquier propuesta por parte de Chipre que vaya a suponer "más recortes" y pueda "debilitar" la PAC, según ha informado este lunes la asociación en un comunicado.

Esta solicitud se ha producido tras analizar la propuesta 'Negotiating Box' presentada por la Presidencia chipriota del Consejo Europeo en el marco de los trabajos del Marco Financiero Plurianual (2028-2034).

En este contexto, Unión de Uniones ha considerado que los derroteros que están tomando las negociaciones del futuro marco presupuestario europeo suponen "un grave riesgo" para el mantenimiento de una Política Agrícola Común (PAC) "fuerte Y suficientemente financiada".

Asimismo, la asociación ha considerado que Europa "no puede afrontar los retos de los próximos años", debilitando uno de sus "principales instrumentos de estabilidad económica, territorial y alimentaria", en un contexto cada vez "más complejo".

La organización ha señalado que lo que se necesita en realidad no es solo que no se recorte el presupuesto, sino que aumente poniendo una cifra de al menos 520.000 millones de euros para la PAC y una reserva de "crisis suficiente".

Así, Unión de Uniones ha insistido en que "no se puede relegar la PAC a la subordinación de otros mecanismos", por lo que ha instado a defender un modelo de PAC con "financiación suficiente y estable".

Además, ha querido destacar que el sector agrario ha supuesto un "elemento esencial" para la autonomía estratégica y la seguridad europea. "Consideramos que hay que tener amplitud de miras y ver más allá de lo que para Europa es urgente hoy", han concluido desde la organización.