Unión de Uniones ve "positiva" la ayuda a fertilizantes, pero insiste en que las medidas son "insuficientes"

Tractor - UNIÓN DE UNIONES

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el contenido del Real Decreto-ley por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, ha calificado de "positiva" las ayudas a los fertilizantes, pero ha insistido en que siguen siendo "insuficientes" para responder a la magnitud del impacto sobre el sector agrario.

En concreto, la organización agraria ha valorado de forma "positiva" la puesta en marcha de una ayuda directa para la adquisición de fertilizantes dotada con 500 millones de euros, una medida que no se conocía en el momento de su primer análisis y que supone un reconocimiento del fuerte incremento de costes que están soportando las explotaciones agrícolas.

No obstante, Unión de Uniones ha considerado que esta ayuda, aun siendo relevante, resulta "claramente limitada" para el conjunto del sector y no compensa el incremento generalizado de los costes de producción.

La organización ha lamentado que el paquete aprobado sigue sin contemplar ayudas específicas para el sector ganadero, que se verá igualmente afectado por el encarecimiento de los costes de alimentación animal, lo que agrava la insuficiencia de las medidas adoptadas.

Precisamente por eso, y en previsión del alargamiento de la presente crisis, Unión de Uniones reclama su propuesta de constituir un Fondo Extraordinario de 1.500 millones de euros destinado a ayudas directas para agricultores y ganaderos de los sectores más afectados, con el fin de evitar un deterioro generalizado de la rentabilidad de las explotaciones.

Asimismo, la organización ha insistido en que muchas de las medidas incluidas en el real decreto-ley tienen carácter "temporal y coyuntural", mientras que la situación actual pone de manifiesto la necesidad de adoptar reformas de carácter estructural.

En este contexto, reclama la reducción permanente del IVA de los insumos agrarios al mínimo permitido por la normativa europea; el establecimiento de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor, con carácter estable y la aplicación continuada de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío, que permita adaptar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones a lo largo del año, y no únicamente en situaciones excepcionales.

Unión de Uniones ha recordado que este real decreto-ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados y podrá tramitarse como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de introducir mejoras.