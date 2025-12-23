UPA pide al Ministerio de Agricultura que "se ponga las pilas" tras los focos de dermatosis en Francia

Archivo - Vacas durante la nevada en Pedrafita - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha pedido al Ministerio de Agricultura que "se ponga las pilas" y actúe frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) tras los últimos focos confirmados que se han dado en Francia y que tiene "muy preocupado" al sector ganadero español, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria se ha dirigido al director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, al que han solicitado una reunión urgente para poder tratar este tema y conocer con detalle la situación de la DNC en Francia, así como la información disponible sobre la propuesta francesa en Europa de rebajar la clasificación de la enfermedad.

"Nos preocupa la calma con la que el Ministerio está abordando esta cuestión. No podemos dejar que pasen las navidades tranquilamente, porque no estamos tranquilos. Necesitamos conocer los planes de las autoridades en sanidad animal. Nos jugamos mucho", han señalado desde la organización agraria.

UPA ha recordado la notificación el pasado 17 de diciembre de tres nuevos focos en la zona francesa de los Pirineos, que tiene "muy preocupado" a los ganaderos españoles, ya que siguen apareciendo nuevos focos, con el agravante de tratarse de zonas situadas cerca de la frontera con España. Aunque en Cataluña no se han notificado nuevos casos desde el pasado 24 de octubre, los ganaderos españoles están viviendo con mucha incertidumbre esta situación, porque perciben una amenaza real para las ganaderías de la Cornisa Cantábrica.

En esta situación, la organización agraria pide una reflexión sobre esta posibilidad de rebajar el nivel sanitario de la enfermedad de A a B, lo que supondría que si se diera un positivo, en lugar de realizar un vaciado sanitario de la explotación, sólo sería necesario sacrificar a los animales que dieran positivo en la enfermedad, como ocurre con la lengua azul. "Esta calificación sanitaria debería realizarse siempre que no se impida la exportación", explican desde UPA.